台水帳單信封紅了！封面「移動的30萬」讓英插畫家大讚：是藝術

▲台水帳單信封讓英國插畫家超驚豔。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

自來水公司的帳單信封外觀上面有不同的畫作，這讓一名居住在台灣的英國插畫家湯姆帕克（Tom Parker）收到後相當驚艷，在推特上表示自己相當喜歡台水帳單的海龜插圖。

英國插畫家帕克在推特上發文，表示很欣賞台灣自來水公司信封的插畫，大讚信封封面猶如藝術作品，非常漂亮。從他上傳的照片可以看出，台水信封封面以海洋生態為背景，圖中有大海龜、多隻熱帶魚和珊瑚礁等。其中，大海龜被網友戲稱是「行走的30萬元」，原因是根據法規規定，觸摸海龜恐吃上6萬元至30萬元罰單。帕克隨後還分享了另一張以台灣藍鵲為主題的台水帳單信封。

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▲台水信封有不同插畫版本，相當精美。（圖／翻攝自推特）

事實上，台水信封於2022年3月改版，由台中市政府勞工局輔導的創業青年許家瑋設計，她一共設計6款，皆與大自然生態有關，融入插畫傳達環保節水觀念。

另一名外國人蓋瑞（Gary）也分享台灣電力公司的信封，台電的信封上則以森林為背景，一隻頭戴紅色棒球帽的兔子和松鼠正在玩球，旁邊有獨角仙在觀看，信封的背面則是用插畫教民眾如何節電。

▲台電信封也有可愛插畫。（圖／翻攝自推特）

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