　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台水帳單信封紅了！封面「移動的30萬」讓英插畫家大讚：是藝術

台水帳單信封讓英國插畫家超驚豔。（圖／翻攝自推特）

▲台水帳單信封讓英國插畫家超驚豔。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

自來水公司的帳單信封外觀上面有不同的畫作，這讓一名居住在台灣的英國插畫家湯姆帕克（Tom Parker）收到後相當驚艷，在推特上表示自己相當喜歡台水帳單的海龜插圖。

英國插畫家帕克在推特上發文，表示很欣賞台灣自來水公司信封的插畫，大讚信封封面猶如藝術作品，非常漂亮。從他上傳的照片可以看出，台水信封封面以海洋生態為背景，圖中有大海龜、多隻熱帶魚和珊瑚礁等。其中，大海龜被網友戲稱是「行走的30萬元」，原因是根據法規規定，觸摸海龜恐吃上6萬元至30萬元罰單。帕克隨後還分享了另一張以台灣藍鵲為主題的台水帳單信封。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台水信封有不同插畫版本，相當精美。（圖／翻攝自推特）

▲台水信封有不同插畫版本，相當精美。（圖／翻攝自推特）

事實上，台水信封於2022年3月改版，由台中市政府勞工局輔導的創業青年許家瑋設計，她一共設計6款，皆與大自然生態有關，融入插畫傳達環保節水觀念。

另一名外國人蓋瑞（Gary）也分享台灣電力公司的信封，台電的信封上則以森林為背景，一隻頭戴紅色棒球帽的兔子和松鼠正在玩球，旁邊有獨角仙在觀看，信封的背面則是用插畫教民眾如何節電。

台電信封也有可愛插畫。（圖／翻攝自推特）

▲台電信封也有可愛插畫。（圖／翻攝自推特）

【ETStar開課了】
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）
步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
高中錄取通知書被父親偷藏　人妻工廠打工17年…尪還原當年真相
他離婚後交女友卻與前妻「舊愛復燃」每周見面　網友一面倒：會有報應
小兒子媳婦堅持不生娃！舅媽放大絕「逼離婚」他卻認了　網讚：早離早解脫

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
23歲重機妹被砍30刀！　家屬怨：被打才分手
開車地獄影片曝！女過馬路闖紅燈倒地　休旅急閃險輾過她
16：00全台警報響！　災防告警測試別慌
網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了
又多一組選總統！　他搶第一登記連署
iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1
重機爭取停機車格！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

史哲首次出訪歐洲　捷克特爾奇市長讚：台灣人最懂珍惜文化資產

台水帳單信封紅了！封面「移動的30萬」讓英插畫家大讚：是藝術

快訊／16：00全台警報響！　災防告警測試別慌

網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了

iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1招：22K都買得起

2縣市爆積欠代理教師薪資　教育部督導流程：盼固定每月初給薪

大型重機爭取開放停機車格　交部蒐集六都意見出爐：不可行

30K弟「買iPhone送女友」不手軟！他收入多2倍傻眼　網戰翻了

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

史哲首次出訪歐洲　捷克特爾奇市長讚：台灣人最懂珍惜文化資產

台水帳單信封紅了！封面「移動的30萬」讓英插畫家大讚：是藝術

快訊／16：00全台警報響！　災防告警測試別慌

網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了

iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1招：22K都買得起

2縣市爆積欠代理教師薪資　教育部督導流程：盼固定每月初給薪

大型重機爭取開放停機車格　交部蒐集六都意見出爐：不可行

30K弟「買iPhone送女友」不手軟！他收入多2倍傻眼　網戰翻了

台塑新智能砸2.2億元　研發全固態鋰電池

快訊／高雄旗津船舶火警　受困人數不明！警消發現2人搶救中

台人到日本打造最新豪華露營！躺床看富士山　獨享桑拿、露天浴池

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

王柏融戰歐力士板凳待命　吳念庭二軍先發選保送

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

被前男友砍30刀！23歲重機陽光妹打工擔家計　家屬怨：被打才分手

用手指餵陸龜喝水突被咬　飼主尖叫：還好不是鱷龜

生活熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

9月下旬「超強運三生肖」

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

臭豆腐名店被檢舉破百次　中市府說話了

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

早晚降溫帶外套！周日迎雨範圍出爐

知名雞肉飯公告「老闆跑路」　停業7天

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

他喝掉「2/3氣泡水」才接到電話！好市多：別喝了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

9月下旬「超強運三生肖」

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面