林業保育署辦理國土生態綠網小學堂　11政府單位合推區域綠網

▲八卦山淺山森林區域是紫斑蝶遷徙的重要廊道，藉由政府跨域合作，可發揮串聯國土生態綠網。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署今天舉辦「國土綠網小學堂」教育訓練活動，邀請多個政府單位針對國土綠網發展所面臨的問題進行交流，並介紹南投分署區域綠網的推動情況，希望讓各相關單位更深入了解國土生態綠網，並具體落實生態保育行動。

今天活動受邀者包括經濟部水利署、交通部公路總局、農業部農村發展及水土保持分署及各地方政府等11個單位，使相關單位更加了解其業務範圍內的工作項目與國土生態綠網的關聯性，與會人員還實際操作林業保育署於今年5月上線的「國土生態綠網藍圖圖臺」，了解其應用方向；南投分署說明，各單位在國土綠網的調查中能夠參考更多元的生態資料，這有利於其未來在生態保育方面的成效更加精進。

▲▼林業保育署科長謝小恬、南投分署長李政賢說明生物多樣性的重要性，及分享國土綠網政策推動。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，鑒於國土長期開發利用導致山脈和海岸生態系統被分割，許多生物因缺少連接的棲息環境而面臨滅絕風險、生物多樣性逐漸減少，林業保育署於107年開展「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，推動鏈結中央山脈和海岸生態系統，創造動物通道，並於國土生態綠網內的聚落和農業區推動友善生態環境造林，形成生態廊道，建立「森、川、里、海」之國土生態綠色網絡，盼讓台灣生態系統更加健全。

▲國土生態綠網的建立需要林業保育署與交通、水利、公共工程、縣市政府等不同專業和單位合作。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，經盤點轄區內位於南、彰、雲3縣及部分台中市範圍內之溪流、丘陵、海岸等多樣態的生態環境後，完成烏溪流域中上游及貓羅溪支流段、中寮埔里淺山農地、八卦山淺山森林、濁水溪流域、斗六丘陵淺山農地、彰雲海岸濕地等6條保育軸帶及關鍵棲地、關注物種之空間資訊建置，但還需要與交通、水利、公共工程、縣市政府等不同專業和單位進行跨域合作，才能構建完整的西部生態綠網藍圖。