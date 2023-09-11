高雄藥師給錯藥！害她「腦病變」無法自理　賠280萬免坐牢

▲一名藥師給錯藥，害女子服藥近一個月後病情惡化緊急送醫，現日常生活無法自理。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳致平／高雄報導

高雄六龜一名朱姓藥師因誤拿處方箋給錯藥，致使一名患有癲癇症的黃姓女人長達一個月吃錯藥造成病情惡化，目前生活已無法自理。朱姓男子遭法院依過失重傷害罪起訴，一審判刑6個月，可易科罰金，上訴高雄高分院後，法官審酌朱姓男子以賠償280萬和解，予以緩刑2年定讞。

判決書指出，朱姓男子為藥局負責人兼藥師，因黃姓女子患有癲癇症故長期在藥局依醫師開立的癲癇處方箋領藥，沒想到在2019年8月間朱男誤將另一位病人的藥品給黃女，給藥過程中未仔細核對姓名、藥物、劑量、服藥時間及途徑等資訊。

黃姓女子領藥回家後就不疑有他地按時服用，連續服用錯誤的藥品近一個月後突然癲癇發作，家人送往醫院急救後，經院方診斷為重積性癲癇合併腦病變。黃姓女子因病情嚴重，目前日常生活非但無法自理，還需全日專人照護。

一審法官認為藥師有過失，依過失致重傷害罪，判處朱男有期徒刑6月，可易科罰金。朱姓男子再上訴至高雄高分院，請求法官從輕量刑。

高雄高分院法官審酌朱男犯後坦承犯行，因一時失慮造成憾事，原審也坦承自己給錯藥，並以280萬元與女子和解成立，法官最後判定維持刑度6個月不變，緩刑2年定讞。

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