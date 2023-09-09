「2條輪胎4500」藥頭早安圖賣毒　台中警識破密碼...當街逮人

▲▼藥頭在微信上促銷「2條輪胎4500」，差點騙過警察，警方在藥頭等買家時，將他拖出車外逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲林姓男子在微信上以「德國馬牌」為暱稱，促銷「2條輪胎4500、4條輪胎8800、迷彩1：600、TB（5送1、10送2）」，警方一度以為是賣輪胎，但迷彩是什麼意思？於是加入好友一陣旁敲側擊之後，原來是輪胎是K他命代號，迷彩則是毒品咖啡包，日前掌握林嫌交易時間地點，事先埋伏，但林嫌依約抵達後，看到員警卻不願下車，員警只好將他拖出車外帶回偵辦，林嫌才坦承犯行，全案依毒品罪嫌送辦。

台中市刑大偵五隊執行網路巡邏時，發現有人以「德國馬牌」為名義，促銷輪胎生意，還強調小本生意、恕不賒帳，而且還自製早安圖，每天噓寒問暖，提醒顧客「需要更換輪胎或機油，趕緊來電，保證給你們最好最優的輪胎與機油」，連公休日都會提早告知。

警方查明其實是假賣輪胎、真賣毒品之後，立即展開蒐證，原來，2條輪胎4500，是指2公克愷他命4500元，迷彩1：600，是指1包毒品咖啡包600元，而且買5包送1包，買10包送2包，日前掌握林嫌在南屯區與人交易時間地點後，前往埋伏逮人。

員警一見林嫌開車抵達，上前盤問，但林嫌拒不下車，只好將他從車內拖出、壓制在地，在車內查扣愷他命3包（毛重7.62公克）、手機2支、現金6萬餘元等，全案經台中地檢署偵結，以違反毒品危害防制條例起訴，最輕本刑7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，並經聲請羈押獲准。