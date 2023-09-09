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火星有外星生命？科學家嘆「被NASA意外殺死」：沒留活口

德國專家指NASA 50年前曾在火星上發現外星生物。（圖／Pixabay）

▲德國專家指NASA 50年前曾在火星上發現外星生物。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

宇宙浩瀚無垠，無數顆的星球極有演化出生命的可能，例如火星就被發現幾億年前擁有與地球相似的自然環境。然而，有學者警告，如果火星存在過生命，那對人類會是不好的消息，或許象徵著人類在不久的將來，將會遭遇毀滅性打擊近日德國一名專家指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）早在50年將兩架維京號（Viking）太空飛行器送往火星時，便發現了外星生命，不過卻意外殺死了它。

德國專家指NASA 50年前曾在火星上發現外星生物。（圖／達志／美聯社）

▲德國專家指出，NASA的一項「土壤加水」實驗，意外將火星生命體消滅。（圖／達志／美聯社）

根據《每日郵報》報導，來自柏林工業大學天文學教授德克（DirkSchulze-Makuch）表示，NASA在登陸火星期間進行一項實驗，卻釀成火星地表中的生命被殺害，1976年，當時NASA維京任務（Viking mission）的兩架太空飛行器分別於當年的7月20日（維京1號）和9月3日（維京2 號）登陸火星，這項被稱為「維京標籤釋放實驗」（The Viking Labeled Release Experiment），就是向火星土壤加水，研究是否有新陳代謝等陽性反應。

不過這項實驗結果並未發現任何有機物質，但是德克認為，對火星土壤加入含有營養液的水，恐造成土壤液體過多，「任何生命都會在一段時間後死亡」。德克在2007年的一項研究中還提出，火星生命的細胞中可能含有過氧化氫（Hydrogen Peroxide），也就是具有低冰點、氧氣來源和吸濕性（Hygroscopicity）等特殊優勢。

火星生命的細胞中可能含有過氧化氫。（圖／達志／美聯社）

▲由於火星生命的細胞中含有過氧化氫，在土壤注水會造成環境中的過氧化氫與有機分子相互反應，進而形成大量二氧化碳，導致生命體死亡。（圖／達志／美聯社）

他假設，火星生命可以透過將過氧化氫融入細胞來適應環境，就能證實「向火星土壤注水會殺死這些生命」，此外，對火星土壤注水會導致過氧化氫與附近的有機分子發生反應，進而形成大量二氧化碳，導致生命體死亡，而儀器確實也檢測到這個現象。對於這位學者的說法，有人認為相當離譜，不過也有專家舉證，南美洲阿塔卡馬（Atacama）因為擁有跟火星相似的地貌，過去曾發現當地的沙漠鹽岩（Salt Rock）中有微生物，它們不需要雨水就能存活，而過多的水就會消滅它們，因此德克的說法「可能是真的」。

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