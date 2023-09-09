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快幫冰箱補貨！超商哈根達斯「買10送10」　雪糕、迷你杯口味任選

▲▼哈根達斯雪糕。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出哈根達斯雪糕／迷你杯「任選買3送2、買10送10」。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

冰箱補貨時間到！就有超商自即日起推出「哈根達斯優惠」，雪糕、迷你杯口味任選「買3送2、買10送10」，最低5折直接爽吃哈根達斯，趕快把握便宜買；另外，超商近日還開賣「4款古早味麵包」，像是奶油海螺、巧克力彩米麵包等，通通只要銅板價30元。

萊爾富門市即日起至9/15推出「哈根達斯買3送2／買10送10」，雪糕、迷你杯口味任你選，最低5折開吃，提醒哈根達斯口味依各門市現場庫存為主，售完為止。

另外，萊爾富近日開賣台式麵包車常見的「4款經典麵包」，每款都只要銅板價30元，首推「巧克力彩米風味麵包」，麵包外層裹上滿滿的巧克力醬，再撒上巧克力米；「奶油風味海螺」咬下就會爆出香濃奶油醬。

▲▼萊爾富開賣4款古早味麵包。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣4款古早味麵包。

「花生奶油風味麵包」麵包中間夾滿可口的奶油，上方再以現焙磨細的花生粉點綴，口感鬆軟香氣十足；「草莓椰子麵包」則是中間夾著草莓果醬，外層裹上椰子粉，吃一口直接浮現童年回憶。

▲▼beard papa’s9月限定「芋泥奶霜泡芙」、「芋泥奶霜派」。（圖／beard papa’s提供）

▲9月限定吃「芋泥奶霜泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

beard papa’s在9月推出「芋泥奶霜泡芙」，選用大甲檳榔心芋頭結合發酵奶油、鮮奶油製成芋泥奶霜餡，口感鬆軟綿密，搭配酥脆泡芙，每一口都能吃到芋香、奶香滋味，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini等選擇；加碼還推「芋泥奶霜派」，先是把芋泥包進派皮後進行烘烤，再填入芋泥奶霜，雙倍芋頭口感簡直超欠吃，即日起至9月30日限時開賣。

▲▼beard papa’s9月限定「芋泥奶霜泡芙」、「芋泥奶霜派」。（圖／beard papa’s提供）

▲芋泥奶霜泡芙有4種派皮選擇。

▲▼beard papa’s9月限定「芋泥奶霜泡芙」、「芋泥奶霜派」。（圖／beard papa’s提供）

▲同步搶吃最新芋泥奶霜派。

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