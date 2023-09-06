菸防法三讀通過遲未執行...上千人凱道怒吼！批國健署擺爛

記者邱中岳／台北報導

資深媒體人彭華幹發起《CLEAN AIR大聯盟》，6日號召千名支持者走上凱達格蘭大道抗議，控訴國健署擺爛審查加熱菸健康風險評估，進度牛步化；甚至因為遭到民眾向監察院檢舉瀆職後，還意圖卸責脫罪。抗議群眾派代表前往總統府前遞交陳情書，北市警中正一分局則是不敢大意，動員50名警力到場維持秩序。

菸害防制法公告上路，不但沒有讓二手煙害逐步降低，反而因為負責執法的國健署怠惰，引發一波又一波民怨。6日約有千位民眾決定把民怨化為行動，拿著扇子，戴著「扇走二手煙、我要加熱菸」的帽子，從自由廣場出發前進凱達格蘭大道宣示決心。

▲資深媒體人彭華幹率千人上凱道，不滿國健署延宕菸防法案。（圖／記者邱中岳攝）



民眾頂著酷暑，不時用力搧著扇子，希望能凸顯拒絕二手煙害的訴求。在菸防法修正通過後，民眾期盼這部號稱史上最嚴格的菸防法，按照新修正的法規，指定菸品加熱菸如果通過健康風險評估審查就可以上市，國健署健康評估卻一拖再拖，引爆選擇權被剝奪的民怨。



遊行隊伍從凱中正紀念堂自由廣場門牌前出發，抵達凱達格蘭大道的台北賓館門口，立委趙天麟、台北市議員張斯綱、徐巧芯等人紛紛到場聲援，他們都強調降低二手煙害是世界共通的潮流。

▲民眾不滿國健署延宕菸防法案，上千人集結上凱道遊行陳抗，警力動員50人維持秩序。（圖／記者邱中岳攝）

陳抗民眾認為，國健署應該依法行政，怠惰瀆職讓二手煙害繼續迫害全民健康，台灣的國際形象會大受打擊，如果政府好不容易順應民意修法，卻又用行政手段故意拖延，那就只是在玩兩面手法欺騙民眾。



遊行民眾抗議指出，新法上路後，國健署卻有法不執法，讓原本可以合法購買加熱菸品的民眾，從國外攜帶加熱菸闖關，這不是本末倒置嗎？彭華幹在遊行時多次強調，士大夫無恥謂之國恥。

▲資深媒體人彭華幹與代表到總統府遞交國健署延宕菸防法實施陳情書。（圖／記者邱中岳翻攝）

遊行結束前，彭華幹也率代表總統府，遞交兩封陳情書給總統蔡英文與副總統賴清德，總統府也派出代表接收陳情信，希望能將訴求讓政府知道。