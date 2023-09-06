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女友媽乳癌過世　25歲男葬禮上「單膝跪下」求婚：這是最好的時機

國外一名男子找不到適合的時機，竟在女友媽媽的葬禮上求婚。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲國外一名男子找不到適合的時機，竟在女友媽媽的葬禮上求婚。（示意圖／翻攝自photoAC）

求婚是一個驚喜，但需要天時地利人和，才有可能成功。國外有一名25歲男子，體會到生命短暫，於是在女友媽媽的葬禮上求婚，結果遭到拒絕以及嚴厲譴責，但他依舊認為那是最好的時機。

原PO在《Reddit》討論區透露，儘管女友媽媽不同意2人在一起，因為有5歲的年齡差距，但他們還是交往了2年，並暗自計畫求婚很長一段時間，無論去哪裡，他總是把戒指放在口袋，希望合適的時機會出現，卻一直等不到。他把原因歸咎給女友媽媽，「她媽媽對我的嫌惡從不隱藏，所以也根本不可能同意我們結婚」。

沒想到，女友媽媽被診斷出罹患第4期乳癌，在家人的陪伴下走完生命最後一程。每當原PO站在棺材旁，女友挽著他的手臂，內心就會冒出「就是這樣，我今天要問她」的想法，一直到守靈幾個小時後，他把女友拉到一旁，接著上演準備已久的求婚戲碼，「我單膝跪下，問她是否願意嫁給我」。

原PO不覺得自己有錯。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO不覺得自己有錯。（示意圖／翻攝自photoAC）

然而，讓原PO意外的是，女友拒絕了他，痛罵他麻木不仁，在不對的時間點求婚，他只是感到困惑，沒意識到自己哪裡做錯了，反而覺得這是一種暗示，「她媽媽過世，我了解到『生命短暫』、『你只能活一次』」。

原PO坦言，他找不到更好的時機，因為終於擺脫女友媽媽，不用徵求對方同意，能夠名正言順交往，事後他把這件事告訴友人，結果被訓了一頓，「他們說我是混蛋，但我不認為完全是這樣」，強調自己求婚的初衷是好的。

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