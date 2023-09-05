涉收賄勒索千萬！前台南市議長郭信良否認犯罪　南檢不信提起公訴

▲台南市議員郭信良涉賄案，檢方日前前往郭信良服務處搜索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦前台南市議長、台南市議員郭信良、高姓里長疑有向某工程顧問公司負責人收賄及藉勢、藉端勒索1千餘萬元，檢調7月6日上午前往郭信良辦公室、服務處及住處等及台南市地政局及相關涉案人員住處等共10餘處執行搜索，帶回相關涉案人及證人共10餘人進行偵訊，郭信良及高姓里長聲押獲准，台南地檢署5日下午將郭信良連同律師等8人提起公訴。

涉嫌收賄案的前台南市議長、現任市議員郭信良，7月7日被台南地院聲押庭裁定羈押禁見、禁止通信，他矢口否認索賄，堅稱在議長任內介入市地重劃案是選民服務，但檢察官提出犯罪證據，包括廠商自白行賄供詞、郭信良助理與白手套里長涉嫌聯手偽告地主補償金契約書，雙方勾串的LINE對話，及郭信良被監聽怒飆官員的一大疊譯文，佐證其犯嫌重大，且他到案前還刪除手機對話紀錄，有滅證情事。

被告郭信良雖否認犯行，惟由卷內共犯及相關證人之供述、證述，佐以扣案之全部證物資料，堪認被告涉犯貪污治罪條例藉勢、藉端勒索財物、對於職務上之行為，收受賄賂等罪，嫌疑重大。被告於知悉行賄之人遭搜索後，與其他共犯或相關證人間，有頻繁聯繫，共犯事後更有偽造證據或刪除對話紀錄之行為，有事實足認被告有勾串共犯，或湮滅、偽造、變造證據之虞。

法官認為郭信良所涉罪嫌，均係最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，被告又矢口否認犯罪，且有為免遭查獲而與共犯勾串證詞之虞，檢察官指出目前因被告與共犯間之分工情節尚有必要再釐清，被告若未羈押，可能為脫免罪責而有相當理由認有勾串共犯，或湮滅、偽造、變造證據之虞。法官認為，為使後續偵查程序順利進行，有羈押被告之原因及必要，一審法官裁定予以羈押，並禁止接見、通信。