免掛號費賄選！又詐領健保34萬　荒唐密醫參選新北議員被判刑

▲新黨提名新北市平地原住民市議員候選人林霈宸，看診拿藥免掛號費違反醫師法、選罷法被判刑。（圖／翻攝臉書粉專《新北市平地原住民市議員候選人 林霈宸》）

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

新黨提名新北市平地原住民市議員候選人林霈宸，被檢舉無合法醫師資格卻涉從事看診開藥等密醫行為，並提供免收掛號費等好處涉嫌賄選，以及輸入中國大陸製新冠肺炎快篩試劑來台販售，新北地方法院依公職人員選舉罷免法、醫師法，合併判處她有期徒刑2年。醫療器材管理法部分，判刑3月，可易科罰金。

林霈宸是去年（2022年）被新黨提名參選新北市平地原住民市議員，也是中和區淯陞診所實際負責人，新北檢接獲檢舉，指沒有醫師資格的林女，從2021年10月到2022年10月擅自為病患看診、開藥，且登記參選後，還以「不用掛號費」對選民賄選。

▲新北市議員林霈宸在粉專公布淯陞診所免收掛號費對象。（圖／翻攝臉書粉專《新北市平地原住民議員候選人 林霈宸》）

檢方調查，林霈宸未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，卻在2022年6月1日到2022年10月31日，在診所向病患問診、開立藥方，非法執行醫療業務，並詐領健保費34萬7015元。而林霈宸也以親友名義，透過新黨及一家生物科技公司輸入14箱（每箱100劑）大陸製快篩試劑，並以每劑50元價格，將其中600劑出售給張姓民眾。



法院認為，林霈宸敗壞選舉風氣，影響民主政治運作，且不具備醫師資格，擅自假冒合格醫師身分執行醫療業務，再向健保署申領醫療給付，罔顧病患接受合格醫師治療之權益，又為貪圖利潤，使用他人名義輸入由中國大陸生物科技有限公司所產製快篩試劑並販賣，有害主管機關對醫療器材安全性之審核控管，並危及消費者使用醫療器材之安全。

新北地方法院審酌林霈宸坦承犯行，依公職人員選舉罷免法、醫師法，各判1年8月褫奪公權2年、10月徒刑，應合併執行2年。另犯醫療器材管理法判刑3月，可易科罰金。