快訊／恐怖奪命車禍！新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

▲老伯過馬路被砂石車撞倒壓過，隨後再被小客車碾爆頭，當場死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區文化路與尖山路口，30日下午2時許，一名65歲林姓男子在步行穿越馬路時，一部砂石車疑車身過高視野死角，直接將他撞倒輾壓，但司機卻渾然不知，逕自開走，未料，一部小客車也未注意前方狀況，再將倒地的林男二度輾壓，救護人員趕抵時，林男已經明顯死亡。

警方後續在台北市找到肇事砂石車，司機表示根本沒感覺撞到人，訊後將2名司機分別依肇事逃逸、過失致死罪移送，詳細原因待警方調查。