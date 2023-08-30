預判中共反制劇本　一圖看懂國安先發制人

▲賴清德此次出訪，國防部很快就公布我方監看共艦（箭頭處）的照片。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

「幾乎每天，中國都會有結合灰色地帶衝突，用混和戰、複合戰等各種手法，來對台認知作戰」。國安會祕書長顧立雄說，國安團隊已建立一個跨部會團隊，定時或不定時地因應中國這些可預測或者突發作為。他並引用軍事術語「共同作戰圖像」，來形容這樣的跨部會溝通協調工作。

他舉日前「P4實驗室」的新聞為例說，先前國內有媒體報導稱「美國要求台灣新建P4實驗室開發生物戰劑」，這明顯是個假新聞，且是突發事件，對於這樣完全捏造的錯誤訊息，政府就必須強烈地、跨部會地迅速澄清。當時行政院、國防部、衛福部、外交部都有回應，說明該新聞內容絕非事實，並要求報導的媒體下架道歉，這樣的力道，才足以阻止這樣的錯假訊息在網路時代快速傳遞；以結果而言，其他媒體也就沒有人引用該篇報導。

▲媒體報導P4實驗室事件，政府各相關部會第一時間都快速回應。



不只突發狀況，顧立雄更以賴清德出訪為例說，對這種已排定的行程，國安團隊就會預判中國可能反應，並預做因應，例如隨之而來的軍事恫嚇作為，甚至會有經濟脅迫，國安團隊預判後，就能先做好準備。

熟知國安工作的人士隨後也告訴本刊，事實上，國安團隊針對賴清德出訪的準備工作，就是根據各方交換的情資，對照中國認知操作的脈絡與特徵，放到賴清德出訪行程時間軸上，以判斷可能發生的狀況，預作因應與消毒。

▲解放軍在去年裴洛西訪台後公布此照，共艦看似離花蓮很近，後被我國防部認證此為變造照片。

本刊調查，賴清德此次出訪，12日下午踏出國門，但12日上午，就有國內媒體引述「知情人士」說法，預先點破中方作為，指中國駐紐約、舊金山總領事館指揮統促會、僑團及當地幫派份子，準備在賴過境兩地時發動滋擾抗議。

此外，去年裴洛西訪台，中共以實彈演習報復，4枚東風彈道飛彈飛過台灣本島上空，訊息卻由日本防衛省率先公布，在國內引發論戰。加上解放軍當時公布一張在台灣東部海域活動的照片，解放軍船艦看似距花蓮海岸非常近，連和平火力發電廠煙囪都清晰可見，亦引發討論。當時海軍強調該照片經變造，隨後並發布我迪化號軍艦在東部海域監控解放軍南京號飛彈驅逐艦的圖卡回擊。

▲中國領事館動員僑民在賴清德過境美國時到場外抗議。

本刊也掌握，今年賴清德出訪，國防部因應作為也明顯進化，搶先解放軍公布了我海軍田單號飛彈巡防艦監控解放軍海軍徐州號飛彈護衛艦的照片，讓外媒後續報導，都引用了我國防部照片，取代了中國視角。

而在賴清德即將離開巴拉圭，飛往舊金山時，網路上出現多篇以「賴副總統出訪簽署議事錄金援巴拉圭」「台灣巴拉圭科技大學是空殼學校」為主題的造謠文章，總統府也隨即公開澄清這些假訊息，並點破其造謠手法是「境外假帳號丟出假訊息，再由國內特定人士、媒體平台操作」，在賴清德在舊金山落地前，就處理掉這波假訊息攻擊。

顧立雄表示，賴清德這次擔任總統特使出訪巴拉圭，採取的路線，完全符合國際對台海問題的期待；賴清德出訪回國後，中方的反應算是「中低度」，不敢有過高的反應，因為在國際關切、台灣做法穩健之下，若中國還以高度挑釁作為回應賴清德出訪，「我想，引起國際社會的反感應該會是他們」。

中國近來連續爆發房地產業危機，多項經濟數字被形容是「蓋牌」，顧立雄說，外界原也猜測，中國是否藉大動作回應台灣問題，來轉移國內焦點，但台灣不過度挑釁的做法，使中國無法藉由封鎖、試射實彈等，來轉移其國內經濟社會問題的壓力，這些壓力應該還是要靠中國自己去解決。

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