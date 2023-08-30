健身男網戀坑「40歲女富商」千萬元　至少50女受害詐破億

▲詐團盜用網路上的健身男照片，誘騙渴望戀愛的女子。（示意圖／取自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

詐騙手法層出不窮，感情、投資詐騙則是最常見的，一名40多歲的女富商透過網路交友認識一名男子，交往後把千萬財產交給對方投資，沒想到全被騙光，連自己都被扯進詐欺案，警方破獲該詐騙集團，發現全台至少50名女子受害，遭詐金額累積破億元。

根據《自由時報》報導，警方指出，31歲吳俊榤為首的詐騙集團透過Telegram、IG等社群軟體，從網路上盜用帥哥健身、登山的照片，打造高富帥基金經理人的人設，再尋找單身女性從網戀開始，一步步讓她們掉進感情陷阱。

吳男等人指示詐團成員和網戀女子保持熱度，取得一定的信任後，再鼓吹女子到假投資平台開戶，並偽造投資明細，讓她們誤以為名下有鉅額投資獲利，接著再以轉帳等理由，要她們提供網路銀行帳號、密碼，最後拿著這些帳號繼續詐騙、洗錢，導致受害女子不僅財產被騙，還可能捲進詐騙案件。

刑事局電信偵查大隊獲報後，去年底開始在高雄市鳳山區、台中市太平區及沙鹿區等處搜索，終於逮捕吳男等10人，查扣21支作案用手機、現金20萬元及教戰手冊等證物，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪送辦。