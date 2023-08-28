拜完百年土地公身體不適！金門男感覺神像有髒東西　竟偷走燒毀

▲金門百年土地公神像被燒毀 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門縣古崗金湯港一尊有百年歷史的土地公神像25日遭人竊走，當地里長接獲通報後立刻報案。警方後續展開調查，並循線逮捕3男1女，但神像已遭焚毀，只剩下燒焦的基座。這4名犯嫌向警方供稱，神像有髒東西才會拿走燒毀，全案後續也將依竊盜罪嫌送辦。

這尊土地公神像是古崗當地重要的信仰之一，每天都有虔誠信眾前往燒香、打掃，廟內場域清淨甚為整潔，但25日神像卻不翼而飛，信眾見狀立即通報當地里長，而里長也隨即向警局報案。警方事後循線調閱監視器，鎖定楊姓男子等3男1女涉有重嫌後，逐一帶回偵辦。

4人向警方供稱，因其中一人拜完該土地公後，返家便感覺身體不適，於是認為神像遭到髒東西附身，才跑到現場擲筊，並在獲得3個聖筊後，將神像拿回家焚毀，而在自家香爐燒不掉，又將神像拿到下埔下代天府旁的金爐火焚燒，最後留下燒焦的基座。

對此，金門縣金城鎮仰雙巖、雙峯巖管理委員會總幹事董森堡相當氣憤，認為信仰就該彼此尊重，況且當地居民也拜了近百年，這不就變相在汙衊居民的信仰，且若有髒東西，何必擲筊，「髒東西知道你要燒祂，祂還會同意讓你拿走嗎？」而目前全案也將依竊盜罪嫌報請金門地檢署偵辦，詳細案情也有待釐清。

董森堡表示，該土地公廟在戰地政務期間，金湯港的駐軍也將土地公視為保護神。況且，古崗村民每年在農曆三月二十三日媽祖生當天，都會群聚在當地拜海、到土地公廟參拜，而這四名歹徒不但結夥犯罪還把神像火燒破壞，這種無端惡行跟紅衛兵文化大革命無異，剝奪附近居民的信仰自由，扼殺古崗村特有的拜海文化！讓在地居民和金湯港退伍老兵憤怒不已！