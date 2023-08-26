台中野生鼬獾檢出狂犬病　動保處9／18起上梨山打疫苗

▲台中近期仍傳出野生鼬獾被檢出狂犬病陽性的案例，市府動保處宣布上梨山執行專案、注射疫苗，防止狂犬病傳播。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

近期台中市傳出有野生鼬獾檢測出狂犬病陽性案例，為避免高風險地區的犬貓接觸到有狂犬病的鼬獾遭受感染。台中市動物保護防疫處將在9月18日到21日舉辦梨山專案活動，前進到動物醫療資源缺乏的和平區梨山及平等2里，執行犬貓「絕育×寵登×狂犬病疫苗」3合1活動，共同遏止狂犬病的傳播。

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▲動保處將於9、10月在狂犬病高風險區及醫療資源缺乏區舉辦19場疫苗注射活動。（圖／動保處提供）



動保處表示，今年的梨山專案分為2階段進行，9月18日至21日由獸醫師團隊駕駛動物防疫巡迴車，以廣播掃街方式為當地居民提供到府服務，內容包括犬貓狂犬病疫苗注射和寵物登記，同時為第2階段活動進行宣傳。9月22、23日則分別在梨山水資源回收中心和環山社區活動中心，舉行犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射3合1活動。

除了梨山之外，動保處提醒，今年9、10月於狂犬病高風險區及醫療資源缺乏區舉辦19場「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」，台中市民可攜帶滿3個月齡犬貓到現場注射狂犬病疫苗，另活動僅提供動物狂犬病疫苗及晶片注射服務，若家中寵物需要其他傳染病疫苗（例如貓多合一疫苗或犬八合一疫苗等）或其他疾病的診治，需自行至動物醫院就診。

動保處說明，每年注射1次狂犬病疫苗可有效保護寵物免受狂犬病的威脅，動物傳染病防治條例規定飼主須為犬貓每年補強注射狂犬病疫苗，違反者處3萬至15萬元罰鍰，市府已啟動主動抽查機制，對於違反規定者將強力開罰，今年至目前已裁處10件。