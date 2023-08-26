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靠房屋網「類投資」吸金17億元！大頭出庭竟集體哭窮　下場出爐

▲▼台灣搜房創辦人楊建傑(左)、亞太國際負責人秦啟松。（圖／資料照）

▲台灣搜房創辦人楊建傑（左）、亞太國際負責人秦啟松（右）。（圖／資料照）

記者崔子柔／綜合報導

台灣搜房、亞太國際地產2公司，涉嫌在2014年間利用英國房產業者提供的當地不動產投資機會，在台大量招攬投資，推出「類不動產證券化產品」，號稱年獲利8%~12%，並保證5年後，加價30%買回，4年吸金17餘億元，其中1.6億元進到2公司負責人楊建傑、秦啟松等人口袋，楊建傑夫妻在審理時，卻向法官哭窮，有欠債還要養小孩，秦啟松則說目前沒有收入，背著5千萬房貸，同時要養媽媽、子女，台北地院則依違反《銀行法》判楊建傑13年、楊妻廖秀敏10年、秦啟松11年。

20多名投資人檢舉，台灣搜房和亞太國際從2014年開始，宣傳可投資英國等海外不動產，可收租賺錢，投資期限到了還加價賣回，但從2018年開始，出現收租不正常的情形，又無法順利脫手，投資人自己調查發現，在英國代管不動產的業者，都是小公司，有得資本額只有英鎊1萬多元（約台幣40萬元），讓投資人覺得受騙。

▲台灣搜房網首頁。（圖／翻攝台灣搜房網）

▲台灣搜房網首頁。（圖／翻攝台灣搜房網）

3名投資人在2014年8月到10月，各將9萬餘元英鎊投資款，匯到台灣搜房提供的帳戶，2017年到期要求依約買回，卻被台灣搜房以全部投資人到期一併處理為由拖延，2018年初他們才知當年簽約不久，英國開發商就解散清算，台灣搜房不但隱瞞，還騙他們簽字一份更換物業管理公司的英文文件。

不過檢調發現，這些英國公司確實存在，投資人也有拿到地上物等產權，不動產投資的詐騙罪嫌不足，不過楊建傑明知某英國公司倒閉，仍自掏腰包拿存款補給投資人，充當房租獲利，涉犯詐欺罪。但台灣搜房、亞太國際地產總計代銷吸金17.8億元，已經涉嫌違反《銀行法》。

楊建傑等人則辯稱，這種投資模式是英國常見的「售後租回交易」，不是騙局，至於招投資時稱「高獲利、低風險、保證獲利、保證還本」等語，都「沒逾越可容許的吹噓」。

楊建傑出庭時說，他現在月薪3萬多元，還背著400萬元的債務，每個月光養2名子女就要花3-5萬元；楊妻廖秀敏則說，她月薪2.5萬元，有卡債50萬元、貸款1200萬元，也要扶養小孩。

秦啟松則稱，他目前沒有收入，房貸約5千萬元，還要扶養妻兒和母親，每個人每月開銷約2萬元，全體向法官哭窮。

▲▼ 台灣搜房楊建傑所持有的轉角店面土地持分已被査封（圖／記者劉昌松攝）

▲楊建傑所持有的轉角店面土地持分已被査封。（圖／記者劉昌松攝）

法官審理認為，台灣搜房不是政府核准的銀行業，卻號稱投資案每年平均淨回報率11%，顯然高於國內合法金融機構一年期存利率甚多，已構成《銀行法》禁止的吸金行為，造成投資人重大損失，判楊建傑13年徒刑、廖秀敏10年徒刑、廖秀敏弟弟廖士賢6年6月徒刑；秦啟松11年徒刑、蘇肇嘉4年2月徒刑，可上訴。

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