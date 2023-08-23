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屍爛傳惡臭！日男孤獨死　櫥櫃竟藏「另一顆女性頭骨」

▲▼日本警察,殺人,命案,蒐證。（示意圖／CFP）

▲男子孤獨死後，屋內卻搜出一顆不明人類頭骨。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣一間公宅4月曾有居民抱怨傳出異臭，警方隨後在其中一間房屋發現一名70歲的男性居民死亡，但他同樣登記住在同間房屋的101歲母親卻失蹤。直到8月，警方在死亡男子家中的一個包包中發現一顆人類頭骨，經鑑定疑似為高齡女性的頭骨，懷疑就是死者母親，不過至今仍未尋獲屍體的其他部分。

根據《福岡放送》報導，福岡縣警方與福岡市南區一間公宅的管理員4月曾接獲居民通報稱，其中一間房屋傳出惡臭，因此前往查看並破門而入，最終在屋內發現明顯死亡的70歲男子。

根據法醫相驗結果，男子的死因為病死。而根據公宅的登記紀錄，住在這間房間的除了70歲死者外，還有他101歲的老母親，但是對方持續失聯。警方8月21日重新返回現場確認，並在壁櫃中發現一個包包，打開一看裡面竟然出現一顆人類頭骨。

警方表示，最初發現男子遺體時，曾經在壁櫃內找到這個包包，但是並沒有確認內容物。此外，當時房間上鎖，沒有人員出入的痕跡。

根據頭骨的鑑定結果，判斷死者為高齡女性，且沒有明顯外傷，暫時無法確認死因。除了頭骨外的其他部分遺體目前也還未尋獲。警方指出，放置頭骨的包包當時有拉上拉鍊，而頭骨則是被用鋁箔紙包裹住。

警方初步懷疑頭骨就是70歲男性死者的母親，同時將此案定調為屍體遺棄，接下來將對頭骨進行DNA鑑定。

母子倆的鄰居表示，最後一次看到女方是在2010年，此後就未曾見過她。另一方面，失聯高齡女性的老人年金直到8月都還有入帳，而2月也曾有提領紀錄。

 
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