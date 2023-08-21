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機車報廢只需3步驟！免到場面交　10月底前申請還可抽萬元騎乘金

▲環保署試辦「廢機車智慧定位，車主免到場收車」服務。（圖／環保署提供）

▲環保署試辦「廢機車智慧定位，車主免到場收車」服務。（圖／環保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為提升廢車回收的便利性，環保署從今年8月1日起試辦「廢機車智慧定位，車主免到場收車」服務，民眾只要利用「廢車回收一站通」平台，簡單操作3個步驟，即可完成申請服務，即日起至10月31日前申請使用，還有機會抽中萬元騎乘金。

環保署表示，以往廢車回收流程耗時費工，車主須事先與回收商約定時間，再前往約定地點完成回收程序，回收過程可能遭遇聯繫與地點確認問題，影響回收效率，因而推出「廢機車智慧定位，車主免到場收車」服務，使整個回收流程更加便利。

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環保署指出，民眾至「廢車回收一站通」平台只需簡單的3個步驟，即可完成申請服務。第一步，輸入車主身分證字號（或營利事業統一編號、居留證號）、選擇車種為「機車」並輸入車牌，點選需申請「廢機車智慧定位收車免到場」；第二步，選擇回收商並進行手機驗證；第三步，定位回收車輛停放地點、上傳車體照片及遠端電子簽名。

為鼓勵民眾多加使用「廢車回收一站通」平台，即日起至10月31日止，凡使用此一智慧化服務，成功完成廢機車回收申請的民眾，將可參加抽獎，有機會成為35名幸運車主中的一員。獎項包括：共享機車騎乘金1萬元（5名）、環保再製太陽眼鏡1副（10名）及環保循環衣1件（20名），詳情可參考「廢車回收一站通」平台。

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