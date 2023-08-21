華航「招募桃機運務員」　起薪4.3萬！免費機票福利曝

▲中華航空即日起招募桃園機場運務員。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空即日起招募桃園機場運務員，預計延攬超過 70 名新血加入團隊，11 月中下旬陸續報到，以因應復甦的旅遊市場及新機引進計畫，報考資格為大學學歷以上，需具備 2021 年 9 月 25 日（含）以後的多益 600 分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。

華航招募桃機運務員，起薪4.3萬元，工作內容包括從事旅客報到櫃檯劃位、訂位票務、貴賓室服務、登機門服務、行李處理等安全與服務工作，需24小時輪班、含大夜班。本人、父母、子女及配偶可享有華航免費機票及各式折扣機票(票面價之1/10、1/4與1/2)。

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華航表示，網站報名期間自即日起至 8 月 27 日晚間 23:59 止，通過書面資料審核者，將於 9 月 9 日進行初試，9 月 17 日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快將於今年 11 月中下旬陸續分批報到受訓。

華航繼去年底睽違三年首次招募機場運務員，今年再度釋出相關職缺，同時也擴大徵才計畫，已陸續完成客服、航務簽派員、人資、會計、客艙組員、資訊人員等職務招考。

另目前也正進行修護人員招募，報名時間至 8 月 24 日 23:59 止，全年亦持續開放培訓機師報考，為擴展航網及機隊更新計畫全面佈署，目前整體客運班次已恢復達疫前約8 成。