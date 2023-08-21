用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

▲有民眾將自己的蝦皮賣場出租給他人，事後卻驚覺對方賣假貨，險些惹上官司。（示意圖／與本案無關／CTWANT提供）

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出租蝦皮賣場險成被告！本刊接獲爆料指出，有民眾想賺外快增加收入，將個人賣場出租，之後卻發現對方疑似以假身分販售偽劣仿品，且逐步將賣場權限收走，還有其他人被這位賣家害到吃上洗錢、詐欺官司，嚇得民眾趕緊請求蝦皮凍結帳戶，並向警方提告對方詐欺。

25歲的A小姐表示，她今年5月在蝦皮賣場上購買衣服，收到物品時還有一張附有QRcode的折價券，秉持能省則省的心態輸入後，拿到的不是預期中的折扣碼，竟是賣家詢問她是否願意出租蝦皮個人賣場供其使用，並承諾會給予她每個月3000至5000元不等的報酬。

A小姐平時並未在網路上販售商品，個人賣場本就是閒置的，且在了解該名賣家以販售韓國正品服飾為主後便爽快答應對方，雙方口頭約定賣場每月租金3000元，若後續該賣場可以通過企業賣場認證，租金價碼也會再隨之提高，不過A小姐卻在申請企業帳戶時察覺對方有異。

▲A小姐發現儘管對方強調所販售之衣服均為韓國正品，但出貨商卻是在中國。（圖／CTWANT提供）

她先發現儘管對方強調所販售之衣服均為韓國正品，但實際上的出貨地點卻是中國廣東，她進一步和賣家確認其在台灣的倉庫物流，得到的是一串不完整的地址，她要求賣家提供完整身分資訊，賣家雖有提供身分證正反兩面資料，卻再次被她抓包是假的。

A小姐怒指，後續她與賣家所提供身分證上的「當事人」聯繫上，卻得知對方竟是將賣場出租的「受害人」，因為對方已收到法院通知，遭人提告私下匯兌、洗錢、詐欺等罪。此外，A小姐也發現她正逐漸喪失帳號的所有權，對方將密碼、手機等認證資料全部改掉，且賣場僅出租短短2個月，每月營收卻高達8萬至10萬元不等，依規定還要課徵所得稅，讓她驚覺有異，立即向蝦皮客服要求將帳號凍結。

將帳號凍結後，A小姐也間接得知該賣家還有雇用一名台灣女子直播帶貨，同時管理將近20多個賣場，這才讓她發現不少標榜台灣出貨韓國正品的賣家都是同一人，而這些服飾根本就是劣質仿品。A小姐最終順利奪回帳號的部分所有權，還將對方存放在蝦皮錢包中的8萬多元款項提領出來，以此作為談判籌碼。

雙方撕破臉後，賣家怒要A小姐還錢，A小姐也要求賣家必須提供信箱驗證碼，讓她可以更改回自己的信箱，取回賣場的權限，卻被對方拒絕，雙方協商未果。A小姐也前往警局報案，怒告對方詐欺，她表示，會將這段經驗分享出來，主要是希望如果有和她一樣將蝦皮賣場出租的人可以參考，出租賣場時務必要確認對方身分與販售物品，以免最後外快賺不成反而惹禍上身。

▲A小姐後續向警局報案，並將經驗分享出來，希望可以避免其他人受害。（圖／CTWANT提供）

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