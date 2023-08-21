　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

有民眾將自己的蝦皮賣場出租給他人，事後卻驚覺對方賣假貨，險些惹上官司。（示意圖／與本案無關，李宗明攝）

▲有民眾將自己的蝦皮賣場出租給他人，事後卻驚覺對方賣假貨，險些惹上官司。（示意圖／與本案無關／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

出租蝦皮賣場險成被告！本刊接獲爆料指出，有民眾想賺外快增加收入，將個人賣場出租，之後卻發現對方疑似以假身分販售偽劣仿品，且逐步將賣場權限收走，還有其他人被這位賣家害到吃上洗錢、詐欺官司，嚇得民眾趕緊請求蝦皮凍結帳戶，並向警方提告對方詐欺。

25歲的A小姐表示，她今年5月在蝦皮賣場上購買衣服，收到物品時還有一張附有QRcode的折價券，秉持能省則省的心態輸入後，拿到的不是預期中的折扣碼，竟是賣家詢問她是否願意出租蝦皮個人賣場供其使用，並承諾會給予她每個月3000至5000元不等的報酬。

A小姐平時並未在網路上販售商品，個人賣場本就是閒置的，且在了解該名賣家以販售韓國正品服飾為主後便爽快答應對方，雙方口頭約定賣場每月租金3000元，若後續該賣場可以通過企業賣場認證，租金價碼也會再隨之提高，不過A小姐卻在申請企業帳戶時察覺對方有異。

A小姐發現儘管對方強調所販售之衣服均為韓國正品，但出貨商卻是在中國。（圖／當事人提供）

▲A小姐發現儘管對方強調所販售之衣服均為韓國正品，但出貨商卻是在中國。（圖／CTWANT提供）

她先發現儘管對方強調所販售之衣服均為韓國正品，但實際上的出貨地點卻是中國廣東，她進一步和賣家確認其在台灣的倉庫物流，得到的是一串不完整的地址，她要求賣家提供完整身分資訊，賣家雖有提供身分證正反兩面資料，卻再次被她抓包是假的。

A小姐怒指，後續她與賣家所提供身分證上的「當事人」聯繫上，卻得知對方竟是將賣場出租的「受害人」，因為對方已收到法院通知，遭人提告私下匯兌、洗錢、詐欺等罪。此外，A小姐也發現她正逐漸喪失帳號的所有權，對方將密碼、手機等認證資料全部改掉，且賣場僅出租短短2個月，每月營收卻高達8萬至10萬元不等，依規定還要課徵所得稅，讓她驚覺有異，立即向蝦皮客服要求將帳號凍結。

將帳號凍結後，A小姐也間接得知該賣家還有雇用一名台灣女子直播帶貨，同時管理將近20多個賣場，這才讓她發現不少標榜台灣出貨韓國正品的賣家都是同一人，而這些服飾根本就是劣質仿品。A小姐最終順利奪回帳號的部分所有權，還將對方存放在蝦皮錢包中的8萬多元款項提領出來，以此作為談判籌碼。

雙方撕破臉後，賣家怒要A小姐還錢，A小姐也要求賣家必須提供信箱驗證碼，讓她可以更改回自己的信箱，取回賣場的權限，卻被對方拒絕，雙方協商未果。A小姐也前往警局報案，怒告對方詐欺，她表示，會將這段經驗分享出來，主要是希望如果有和她一樣將蝦皮賣場出租的人可以參考，出租賣場時務必要確認對方身分與販售物品，以免最後外快賺不成反而惹禍上身。

A小姐後續向警局報案，並將經驗分享出來，希望可以避免其他人受害。（圖／翻攝自Google Maps）

▲A小姐後續向警局報案，並將經驗分享出來，希望可以避免其他人受害。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
蝦皮賣場有詭2／出租賣場會被告？　警提醒：帳號擁有者得擔全責
雲林山海戰1／「被鎮長耽誤的演員」披藍旗選立委　單挑綠營大姊頭蘇治芬
娛樂報報／王宇婕不急婚　揪12年圈外男友朝聖喝網美咖啡

ET快訊
營建署高官性賄賂內幕　廠商砸百萬買24歲女藝術家「長期陪睡」
全台「257人中獎」不領1000萬　4張發票將到期！誰在超商
《好聲音》黑幕燒3天官媒動了！她挺李玟深夜喊話：期待上級調查
《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！　遺體飄出臭味才被發現
連7天防午後大雷雨　颱風可能發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

國小師上課播A片、壁咚女學生　4惡行被揭發確定解聘

老董4658萬存款全進她戶頭　看護1關鍵逆轉無罪

拖吊車「疊疊樂載3車」開上台74線　13秒驚險片曝！警要查了

營建署高官性賄賂內幕　廠商砸百萬買24歲女藝術家「長期陪睡」

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警霸氣掏1萬出借　她們回來謝恩了

開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡

台64驚見「高架猴子」惡意逼車　蛇行急煞挑釁大玩黑白配

目睹老翁墜樓！英勇議員衝上前「伸手抱住他」　結果自己也受傷

平地猴騎車「解放雙手」做伸展！離譜影片曝　最重恐吞3萬6罰單

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

轎車困新北華江橋下河堤　炸雨「險滅頂」警消急救援

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

國小師上課播A片、壁咚女學生　4惡行被揭發確定解聘

老董4658萬存款全進她戶頭　看護1關鍵逆轉無罪

拖吊車「疊疊樂載3車」開上台74線　13秒驚險片曝！警要查了

營建署高官性賄賂內幕　廠商砸百萬買24歲女藝術家「長期陪睡」

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警霸氣掏1萬出借　她們回來謝恩了

開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡

台64驚見「高架猴子」惡意逼車　蛇行急煞挑釁大玩黑白配

目睹老翁墜樓！英勇議員衝上前「伸手抱住他」　結果自己也受傷

平地猴騎車「解放雙手」做伸展！離譜影片曝　最重恐吞3萬6罰單

謝忻驚遇「假代言真伴遊」富商開價！啦啦隊員、戲劇女主角都賺過

四川翁游泳遭螺旋槳絞下體！　陰莖一截沒了

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

國小師上課播A片、壁咚女學生　4惡行被揭發確定解聘

日政壇第一人！同志議員來台登記結婚　總統賀電曝

北韓官媒：金正恩登軍艦校閱巡弋飛彈試射

航空貨運美線因電商貨估9月運價續漲　歐線逾十年新低

唐綺陽運勢／水逆又來了！雙子「注意另一半是否忠實」魔羯適合告白

《好聲音》黑幕燒3天官媒動了！她挺李玟深夜喊話：期待上級調查

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警掏1萬借了

目睹老翁墜樓！英勇議員衝上前伸手抱住他

營建署高官內幕　廠商買24歲女藝術家陪睡

快訊／台南中西區民宅火警！濃煙漫天　警消急灌救

萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中

台64「高架猴」逼車　還大玩黑白配

山道女猴子騎杜卡迪跑北宜　跨雙黃線撞對向重機

大陸公務員偷渡　「福建游到馬祖」上岸秒自首

泥醉女「全身搖動」痛哭：被X醒　淫男慘了　

拖吊車「疊疊樂載3車」開上台74線

平地猴騎車放雙手做伸展！離譜影片曝

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

《好聲音》浙江衛視回應認錯！高喊「銘記李玟」網怒：停播

男自製中藥加1物！肚子暴痛3天後走了　醫：是劇毒

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面