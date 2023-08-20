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她一驗出腦癌「竟被狠夫逼離婚」　化療又發現懷孕7個月

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲瑪妮因為罹患腦癌而被丈夫拋棄，化療時才發現懷胎7個月。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞婦女瑪妮（Marni Azjuwita）罹患腦癌，卻因此遭到丈夫狠心拋棄。她獨自撫養兩個孩子，試圖堅強度日，接受化療時才發現懷上第三胎，而且孕期已達7個月，更是晴天霹靂。

Sinar Plus、星洲日報等外媒報導，瑪妮2年多前開始頻繁劇烈頭痛，眼睛也跟著痠痛畏光，即使服用止痛藥也無法舒緩。她一開始以為是壓力太大導致，但前往醫院檢查後，卻被診斷出腦癌第二期，更令人心寒的是，老公竟然為此提出離婚。

瑪妮成為單親媽媽後，採納醫師建議，先進行化療讓腫瘤縮小，之後再開刀摘除，卻在此過程中發現懷孕7個月，此前完全沒有察覺，「醫師當時坦白說明了化療對胎兒的影響與風險，孩子存活機率只有50%」，幸好最終寶寶雖然早產卻平安長大。

Penyakit kanser telah buatkan mata kiri Marni buta. Seorang anaknya adalah penghidap autisme dan yang bongsu sakit...

Sinar Harian 發佈於 2023年8月17日 星期四

如今，瑪妮獨自撫養三個孩子，13歲大女兒是自閉兒童，2歲多的早產稚子罹患肺部疾病，幸好10歲次子健康又懂事，平日都會幫忙照顧姊姊與弟弟。她在罹癌後左眼失明，最近又開刀切除腦部腫瘤，身體仍相當虛弱，但由於先前的醫藥費與家庭開銷都靠家人及民眾募資，如今正考慮在治療結束後返回職場，重新擔任一名裁縫師。

瑪妮坦言，她不敢相信自己能夠堅強奮戰至今，「但為了孩子們的生活著想，這給予我動力…我相信上帝就在我們身邊。」

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