台版《無雙》！美工天才搞偽鈔...警抄358張5百假鈔　毒梟也被騙

記者邱中岳／台北報導

知名港劇《無雙》，片中主要描述藝術家被偽鈔集團吸收，專門印製偽鈔，現在台灣也出現同樣情況，中央銀行近期發現多張偽鈔流入市面，且還出現在毒品交易案查扣的贓款，持續向上追查偽鈔來源，發現1名具有美術背景男子涉嫌重大，逮人後查扣358張5百元假鈔。

刑事局近期接獲中央銀行通報，指發現多起「安全特徵精心加工的高仿真新台幣偽鈔」，且該批假鈔還疑似流入市面，這批假鈔除了流入市面之外，警方比對北檢查扣毒品贓款，赫然發現同序號的偽鈔，不排除被拿來當作毒品交易黑吃黑，同時還可漂白贓款。

▲台版無雙真實上演，美術背景的田姓男子涉做偽鈔遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方持續追溯偽鈔來源，發現偽鈔均出自1名有美術繪畫專長背景的46田姓男子之手，警方在15日在新北市三芝區住處將人逮捕到案，當場查扣358張5百元假鈔等證物，訊後依照妨害國幣懲治條例、偽造貨幣罪移送法辦。

警方指出，田姓男子從2023年初開始製作偽鈔，利用印表機、曝光機、雷射雕刻機、裁切機、驗鈔機、網版印刷材料、油墨及偽鈔用紙、手機負責印製偽鈔。

▲具有美術背景的田姓男子涉做偽鈔遭逮，警方查扣35張5百元假鈔以及製作工具。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，田姓男子坦承製作偽鈔，以1比3的比例換錢，中央銀行還在清查，到底田姓男子有多少偽鈔流入市面。

警方指出，田姓男子做的假鈔因為做工精細，用肉眼幾乎無法辨識，但是因為紙質以及油墨，導致以手仔細比對觸摸，還是可以發現其真偽，警方也將持續追查是否有幕後藏鏡人指使。