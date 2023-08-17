　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

群創光電一名許姓已婚處長爆出醜聞。（示意圖／報系資料照）

▲群創光電一名許姓已婚處長爆出醜聞。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

群創光電爆出醜聞，一名許姓已婚處長昨（16日）在臉書毀滅式自揭黑幕，不僅和3名供應商、客戶發生關係，而且對象都是結過婚的人妻，引發軒然大波。如今有一名自生是許處長的前主管出面，透露之前就警告過對方，沒想到死性不改，結果越鬧越大。

許男表示因為受不了現在的婚姻，價值觀落差太大，生活習慣、小孩教育問題都無法溝通，卻還要扮演「好好先生」的角色，讓他痛苦不堪，所以這些年和公司供應商和客戶亂來，甚至拍攝多部不雅片，光是要刪除就要花費超過1小時。一直到現在，還是不放過可以玩的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有一名自稱是許男前主管的網友出面，提到許男過去還是菜鳥工程師時就有類似惡習，他當時就警告對方，可是其他主管縱容，事情才會越滾越大。之所以毀滅式自爆，疑似是小三懷孕生子，想藉此上位扶正，再加上夫妻離婚的贍養費沒取得共識，讓正宮氣到決定玉石俱焚。

關於此事，群創光電做出回應，強調事件正在了解中，公司對員工的私生活會給予尊重，若經調查員工違反法令或公司規範，將依法並以最高道德標準處理。最後重申，公司向來重視員工的誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉、誠信自持，共同維護公司聲譽。

延伸閱讀
高雄豪雨多地淹水網灌爆市長臉書喊要「豪雨假」　陳其邁視察後說話了
放鴿子害喪家耽誤法事時間　法師遭葬儀社求償20萬…判決出爐
中國人湧入柬埔寨犯罪頻傳　蒙面槍手闖醫院「劫走中國籍囚犯」

ET快訊
大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天
群創偷吃處長「道歉對象曝光」
群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史
快訊／正式邀侯友宜、柯文哲「談合作」　郭台銘喊打敗賴清德
王柏融又安打了！單場雙安建功　換代跑功成身退
快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒
快訊／群創內部信曝光！許處長辭職了
金鐘獎「上空走紅毯」史上第一人！美胸女王曝被陷害過程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒

「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

快訊／9縣市大雨特報！低壓帶影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒

「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

快訊／9縣市大雨特報！低壓帶影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

友善連線！首位地方首長掛聯合看板　張麗善合體侯友宜在西螺街頭亮相

艾成忌日王瞳忍不住淚崩「我是蔡太太」：去年的今天最後一次聽你叫我寶貝

鄭兆行讚林子偉是超強工具人　陳雁風點出適應課題

台男瘋搶！日AV女優挑戰「百人最大突破」SWAG全程獨家直播

嘉義仁義潭傳溺水！女突落水嚇壞目擊者　救上岸無呼吸心跳

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

主流宴席開85桌「類造勢」　郭台銘左合體張榮味、右敬酒蔡正元

台灣會展三連霸　MEET TAIWAN獲亞洲年度最佳會展局

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

若選「雲林鄉親一定幫連署」　張榮味挺郭台銘：莫忘世上苦人多

下雨忘收碗「乾飼料→稀飯」　柯爾鴨們埋頭猛吃兼洗頭XD

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

網瘋傳「群創處長審問片」　真相曝！

愛乾淨小隻妹得菜花爆哭！網驚1習慣：更髒

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

女星錄一半「突跌地淚崩」！

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面