群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

▲群創光電一名許姓已婚處長爆出醜聞。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

群創光電爆出醜聞，一名許姓已婚處長昨（16日）在臉書毀滅式自揭黑幕，不僅和3名供應商、客戶發生關係，而且對象都是結過婚的人妻，引發軒然大波。如今有一名自生是許處長的前主管出面，透露之前就警告過對方，沒想到死性不改，結果越鬧越大。

許男表示因為受不了現在的婚姻，價值觀落差太大，生活習慣、小孩教育問題都無法溝通，卻還要扮演「好好先生」的角色，讓他痛苦不堪，所以這些年和公司供應商和客戶亂來，甚至拍攝多部不雅片，光是要刪除就要花費超過1小時。一直到現在，還是不放過可以玩的機會。

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對此，有一名自稱是許男前主管的網友出面，提到許男過去還是菜鳥工程師時就有類似惡習，他當時就警告對方，可是其他主管縱容，事情才會越滾越大。之所以毀滅式自爆，疑似是小三懷孕生子，想藉此上位扶正，再加上夫妻離婚的贍養費沒取得共識，讓正宮氣到決定玉石俱焚。

關於此事，群創光電做出回應，強調事件正在了解中，公司對員工的私生活會給予尊重，若經調查員工違反法令或公司規範，將依法並以最高道德標準處理。最後重申，公司向來重視員工的誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉、誠信自持，共同維護公司聲譽。

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