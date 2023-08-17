嘉義地區中央公職選舉查察期前策略會 　多元管道嚴查賄選

▲▼ 嘉檢辦理嘉義地區中央公職選舉查察期前策略會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應113年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，嘉義地檢署舉辦嘉義地區選舉查察期前策略會議。嘉義地檢署與嘉義縣市各司法調查、警察機關，必定本於「行政中立」原則維護民主選舉之公平、公正性。本次會議，由嘉義地檢署檢察長陳松吉親自主持，臺灣高等檢察署臺南檢察分署蔡麗宜檢察官蒞臨指導。

嘉義縣警察局林宏儒局長、嘉義市政府警察局陳烔旭局長、法務部調查局嘉義縣調查站翟海平主任、法務部調查局嘉義市調查站范厚珍主任、嘉義縣政府政風處郭建毅處長、嘉義市政府政風處吳武璋處長、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊張玉龍隊長、內政部移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊張添童隊長、嘉義憲兵隊吳水盛隊長、各警察分局分局長及本署（主任）檢察官等均出席參加會議。

會議中，就嘉義縣海線、山線、山地原住民及嘉義市等地區各中央公職選舉情況，進行「情資分析」，以擴大輿情之蒐報 ，並就反賄選宣導、查察賄選等議題及防範金錢、暴力、選舉賭盤、境外勢力及假訊息等不法行為介入選舉交換意見，達成團隊合作、積極辦理之共識。

嘉義地檢署依照「檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點」、「檢察、警察、調查機關查察賄選、暴力介入選舉注意事項」等法令及法務部112年6月1日函頒之「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」辦理，業已成立「查察賄選暴力、防堵境外勢力執行小組」，並排定各檢察官「選舉查察分區」之任務分配，全力辦理防制金錢、暴力、賭盤及假訊息介入選舉工作。嘉義查賄團隊係以「嚴查不法、肅本清源」為核心宗旨，以「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息」三項強韌策略，與「精進查賄制暴，建構查賄網絡」、「查緝不法組織，杜絕暴力賭盤」、「嚴查地下通匯，阻斷境外資金」、「嚴防假訊息，有效蒐證徹查」、「統合警政戶政，防杜幽靈人口」、「公私部門齊力宣導，鼓勵檢舉妨害選舉」六大策進作為，發揮團隊精神公正執法，不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，積極主動展開查察賄選行動。

檢察長陳松吉表示，基於此次選舉政黨競爭激烈，受到媒體高度關注等特性，賄選、賭盤、境外勢力介入選舉之情形，預料將更勝以往，期許本次查察賄選工作得以透過本署、警察、調查、政風、移民及憲兵單位之群策群力，多元情資管道，精準判斷及精緻偵查作為，在嚴守程序正義要求下，展現最強大之查賄效能；並以全新思維、強化科技、善用網路宣導等，提高查賄及反賄選宣導之績效，達成端正選風及選賢與能的任務，進而維護國家民主、法治之根基。