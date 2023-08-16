騙4.3億養內鬼！聯邦銀經理3招助詐團　他嗆：要做北部最大水商

▲聯邦銀行。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行經理人扮內鬼開後門助領5000萬元贓款過程，查出張姓分行經理與滕姓理財主管護航三部曲，先提高帳戶單日提領上限為300萬元，滕男再利用老同事交情信任，暗中調度詐團車手到3個分行領款，最後若詐團洗錢帳戶被設定風險控管，張男乾脆直接命令部屬解封放水，若非檢警及時阻斷，詐團已將聯邦銀行內控漏洞當成後盾，放話要做「北部最大水商（指洗錢據點）！」

新北地檢署去年（2022）9月起，指揮刑事警察局偵六隊、台中市警察局刑警大隊與台北市信義警分局，共組專案小組偵辦吳男與洪男為首的詐欺集團，以投資賺大錢等幌子亂槍打鳥誘騙至少345位受害人掏錢，再透過人頭大量設立空頭公司金融帳戶建立4層轉帳架構洗錢，犯罪所得超過4.3億元。

偵辦過程中，檢警發現吳男詐團車手竟能到聯邦銀行臨櫃提領鉅款，不必流竄ATM冒著被警方守株待兔抓人風險，但銀行警示機制卻似乎渾然不覺，十分可疑。檢警抽絲剝繭，查出聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管，因貪圖抽佣1%的外快，答應吳男等人利誘，從今年（2023年）3月底起，扮內鬼利用職權開後門助詐團臨櫃提領贓款。

▲新北地檢署。（圖／資料照）

據悉，張男和吳男等人是「不打不相識」，詐團成員到通化分行申辦公司行號金融帳戶受阻、引發言語衝突，張男出面到櫃檯處理，反而因此和吳男詐團牽上線，相約吃飯試探進而合作，張男並拉攏忠孝分行老同事、當時剛升官到通化分行的滕男加入，雙方一拍即合。

張男2人明知同一帳戶短期密集存、提鉅款，或新開戶立刻有大額存款匯入又迅速移出，就屬疑似洗錢的高風險客戶，應依「非警示機制通報帳戶（自轉戶）處理程序」設控為自轉戶，而吳男詐團所用聯邦銀行3個帳戶正符合上述應做風險控管特徵，2人不僅放水無視，反而先放寬吳男詐團這3個帳戶每天可領300萬元，單日總量1000萬元。

此外，因通化分行是簡易型分行，若詐團車手到通化分行提款金額受限，就由滕男利用調度現金職權，聯繫忠孝分行或台北分行老同事查詢現金餘額，再安排車手前往領款甚至親自陪同，並央請老同事簡化客戶審查流程，有3位行員不知滕男詭計，給滕男面子加速通關，即使車手拖拖拉拉、下午3點半之後才抵達，照規定已不能辦理臨櫃業務，行員仍通融領款。

一旦吳男詐團所用帳戶出現大額款項急進急出，被銀行示警機制設定為自轉戶，也就是暫時只准轉帳給自己名下其他帳戶、藉此迫使客戶出面臨櫃說明用途時，張男接獲2位行員部屬回報，乾脆直接下令暫時解除封控、不必執行高風險帳戶通報流程，讓詐團車手臨櫃提款暢行無阻。

檢警查出張男2人前述護航三部曲，助詐團在3周內迅速領走65位受害人共逾5000萬元贓款，張男2人不但淨賺共約50萬元酬勞，還外加詐團致贈的1萬元「見面禮」，檢警扣得的詐團成員對話內容顯示，有人發下豪語要做「北部最大水商（指洗錢據點）！」更把集團所用帳戶「出租」其他詐團洗錢，等於把張男和滕男這2枚「暗樁」與聯邦銀行內控漏洞，當成躲避查緝的後盾。

專案小組一度不解的是，這麼好用的洗錢管道，為何在今年4月中旬突然斷線，直到今年7月掌握張男等人犯行並發動第4波搜索約談，訊問才知今年4月中旬第3波搜索，查扣吳男詐團多個虛擬貨幣錢包，嚇得詐團立刻斷絕與張男等人聯繫，但當時檢警還不知有銀行經理人扮演詐團內鬼，事後回想不禁暗呼「好家在」，否則以張男2人助領贓款的速度，其實不到10天就領光5000萬元，沒及時阻斷，後果不堪設想。