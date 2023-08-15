極兇「黑兔年鬼月」要來了！5神明齊示警：遠離3件事

▲今天深夜11時鬼門開。（示意圖／資料照）

記者王麗琴／綜合報導

今（15）晚子時（晚上11點）即進入農曆7月1日，也就是傳統「鬼門開」的時間，由於今年適逢60年一次的「黑兔年」，不少民俗專家、命理師即示警，今年鬼月將會「特別兇」，而全台各宮廟神明也陸續提醒民眾，在農曆7月應更為謹慎，要注意水、火及車關。

◆ 高雄地嶽殿－東嶽大帝

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雄地嶽殿發出2次提醒，第一次在7月10日，廟方稱6日濟世開壇時，神明下壇第一件事情就是告知「於農曆7月底至年底全省要注意火災／水災」。臉書粉專也PO文提醒民眾，「雖然這範圍很大，但不得不防範，尤其最近持續有地震的發生，千萬不能太大意，注意安全，做任何事情都要特別小心」。

廟方8月12日再度發文重申，農曆7月即將到來，週四開壇時，東嶽大帝下凡特別指示，「儘可避免前往山區、儘可避免前往海邊」。

◆ 東寧清水祖師宮－陰帝普渡三公

屏東東寧清水祖師宮於8月12日在臉書粉絲專頁提醒民眾，陰帝普渡三公指示，「今年農曆7月特別注意的姓氏，包括吳、陳、郭、張、林」的民眾，且需留意「車關」與「水關」，盡量減少夜晚出遊及水上活動。

◆ 開臺聖地三老爺宮－馬府千歲

8月12日馬府千歲降駕提醒，眾弟子（農曆）7月行事謹慎小心，需特別注意要「遠水」。

▲台南開臺聖地三老爺宮馬府千歲降乩提醒，農曆7月特別注意要「遠水」。（圖擷取自開臺聖地三老爺宮臉書）

◆ 台南土虱堀聖興宮－天上聖母（媽祖）

「土虱堀聖興宮」13日在臉書粉專發文指出，「一年一度民俗月快到了，本宮則於今天癸卯年六月廿四日，舉行收兵儀式。五營將軍放暑假囉！」主祀的天上聖母（媽祖）也降駕聖諭，表示農曆七月期間，盡量避免夜間活動、傍晚後不宜山區活動、盡量別到野外戲水。

◆ 全台首邑縣城隍－城隍爺

台南全台首邑縣城隍廟上（7）月即提前示警，今年農曆7月必須留意「火與電」，出遠門可以到廟裡求平安符保平安。

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