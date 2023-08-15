　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

美女棋士蘇聖芳（左）指控紅面棋王周俊勳（右），趁機撫摸她的背部性騷擾。（示意畫面）

▲美女棋士蘇聖芳（左）指控紅面棋王周俊勳（右），趁機撫摸她的背部性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣第一個職業九段圍棋棋士、也是全台首位世界棋王的周俊勳，因右臉有大片紅色胎記，又被稱為紅面棋王，在台灣圍棋界地位崇高，不過，最近卻他捲入性騷、霸凌風波，指控他的是與知名棋士黑嘉嘉同期出道、14歲就成為職業棋士，生涯首戰還打敗黑嘉嘉的美女棋士蘇聖芳。

今年26歲的蘇聖芳告訴本刊，去年底韓劇《黑暗榮耀》正夯，因為女主角宋慧喬在劇中也下圍棋，就有粉絲把她比喻為「圍棋界宋慧喬」，但她萬萬沒想到，劇中霸凌的情節竟在現實生活中上演，提到周俊勳對她性騷，並聯合其他棋士對她霸凌，蘇心有餘悸，哽咽地說：「我很痛苦，真的很想死！」

遭性騷、霸凌的蘇聖芳已退出亞運代表隊，決定揭發圍棋界的黑幕。

▲遭性騷、霸凌的蘇聖芳已退出亞運代表隊，決定揭發圍棋界的黑幕。

蘇聖芳說，前年她入選亞運圍棋隊，去年9月開始接受培訓，每月有5萬多元津貼，周俊勳是總教練，培訓地點則是周所屬的海峰棋院，起初她懷抱熱情，打算為國爭光，殊不知4個月後國手夢碎，還因身心受創，被迫暫時退出棋壇。

事件要從去年11月16日說起，當天下午5點多，她在一場線上圍棋賽敗北，其他選手陸續離開，會場僅剩她一個人盯著螢幕，心中充滿懊悔，沒想到周俊勳見她落單，走進會場到她的身邊，開始上下撫摸她的背。

蘇聖芳說：「我很不舒服，明顯感覺他的手摸到我的內衣背扣時，還刻意停留了一下，我嚇壞了，還來不及反應，他的手又開始在我背部上下游移，過程長達十幾秒鐘。後來我意識到不對勁，準備開口制止，他剛好將手移開，我才剛到嘴邊的話，又硬生生地吞了回去。」

知名棋士黑嘉嘉（左）與周俊勳（右）隸屬同一家經紀公司，常合作拍片。（翻攝紅面棋王周俊勳臉書）

▲知名棋士黑嘉嘉（左）與周俊勳（右）隸屬同一家經紀公司，常合作拍片。

蘇聖芳告訴本刊，回家後她想起周俊勳的行為，感到一陣反胃，覺得身體被侵犯，但為了準備接下來的比賽，她告訴自己不要多想，繼續接受培訓。事隔二週，同年11月30日，又僅剩蘇苦戰到最後一刻，當她收拾完畢，準備起身離開會場時，發現周就站在不遠處，她感覺很不自在，打算閃人，沒想到周竟再度朝她伸出鹹豬手，撫摸她的背。

周俊勳曾在臉書發文提到韓劇《黑暗榮耀》，蘇聖芳看了覺得很諷刺。（翻攝紅面棋王周俊勳臉書）

▲周俊勳曾在臉書發文提到韓劇《黑暗榮耀》，蘇聖芳看了覺得很諷刺。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】撫摸背部上下游移　紅面棋王遭控性騷美女棋士
【控棋王性騷霸凌2】嗆聲、排擠抹黑樣樣來　她遭棋士聯手霸凌崩潰就醫
【控棋王性騷霸凌3】蘇聖芳不堪羞辱、霸凌退出國家隊　周俊勳回應了

 
ET快訊
他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！　高鐵回應了
曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾
快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火
錫蘭宣布離開台灣！　居住半年認「不是非常開心」
5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天
夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

永齡每月資助「Z9大神」10萬　遭疑助高虹安養網軍

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

快訊／新北溪邊戲水悲劇！父救11歲溺水兒「體力透支」　送醫不治

快訊／北霞山女登山客「滑落20公尺深邊坡」警消出動9車18人救援

不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

永齡每月資助「Z9大神」10萬　遭疑助高虹安養網軍

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

快訊／新北溪邊戲水悲劇！父救11歲溺水兒「體力透支」　送醫不治

快訊／北霞山女登山客「滑落20公尺深邊坡」警消出動9車18人救援

不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

天龍國人注意！　即日起亂丟菸蒂、垃圾重罰3600元

俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

最美英文老師轉型當藝人！　「拍片教髒話」遭電視台開除主播夢碎

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

周潤發沒聽醫生的話！　肋骨裂又運動…與民眾合照洩氣色憔悴

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

明起雨區擴大　連4天防劇烈天氣

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

社會熱門新聞

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

139線連2死　修行人到場：他還在

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

不能再坐車找她了…失戀男「走307路線」被警尋回

女大生與男友出遊車禍成焦屍　家屬淚盼：只是同名

9秒就有5騎士違規騎人行道！就在高雄

聯邦銀﹂7人組」扮內鬼　助詐團洗錢領現狂騙4億

助理願意捐出加班費　高虹安：請問哪裡有錯？

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

只有「公衛文」相挺！高虹安涉貪手法曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

139線連2死　修行人到場：他還在

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面