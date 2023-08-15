曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

▲美女棋士蘇聖芳（左）指控紅面棋王周俊勳（右），趁機撫摸她的背部性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣第一個職業九段圍棋棋士、也是全台首位世界棋王的周俊勳，因右臉有大片紅色胎記，又被稱為紅面棋王，在台灣圍棋界地位崇高，不過，最近卻他捲入性騷、霸凌風波，指控他的是與知名棋士黑嘉嘉同期出道、14歲就成為職業棋士，生涯首戰還打敗黑嘉嘉的美女棋士蘇聖芳。

今年26歲的蘇聖芳告訴本刊，去年底韓劇《黑暗榮耀》正夯，因為女主角宋慧喬在劇中也下圍棋，就有粉絲把她比喻為「圍棋界宋慧喬」，但她萬萬沒想到，劇中霸凌的情節竟在現實生活中上演，提到周俊勳對她性騷，並聯合其他棋士對她霸凌，蘇心有餘悸，哽咽地說：「我很痛苦，真的很想死！」

▲遭性騷、霸凌的蘇聖芳已退出亞運代表隊，決定揭發圍棋界的黑幕。



蘇聖芳說，前年她入選亞運圍棋隊，去年9月開始接受培訓，每月有5萬多元津貼，周俊勳是總教練，培訓地點則是周所屬的海峰棋院，起初她懷抱熱情，打算為國爭光，殊不知4個月後國手夢碎，還因身心受創，被迫暫時退出棋壇。

事件要從去年11月16日說起，當天下午5點多，她在一場線上圍棋賽敗北，其他選手陸續離開，會場僅剩她一個人盯著螢幕，心中充滿懊悔，沒想到周俊勳見她落單，走進會場到她的身邊，開始上下撫摸她的背。

蘇聖芳說：「我很不舒服，明顯感覺他的手摸到我的內衣背扣時，還刻意停留了一下，我嚇壞了，還來不及反應，他的手又開始在我背部上下游移，過程長達十幾秒鐘。後來我意識到不對勁，準備開口制止，他剛好將手移開，我才剛到嘴邊的話，又硬生生地吞了回去。」

▲知名棋士黑嘉嘉（左）與周俊勳（右）隸屬同一家經紀公司，常合作拍片。

蘇聖芳告訴本刊，回家後她想起周俊勳的行為，感到一陣反胃，覺得身體被侵犯，但為了準備接下來的比賽，她告訴自己不要多想，繼續接受培訓。事隔二週，同年11月30日，又僅剩蘇苦戰到最後一刻，當她收拾完畢，準備起身離開會場時，發現周就站在不遠處，她感覺很不自在，打算閃人，沒想到周竟再度朝她伸出鹹豬手，撫摸她的背。

▲周俊勳曾在臉書發文提到韓劇《黑暗榮耀》，蘇聖芳看了覺得很諷刺。



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