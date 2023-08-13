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北區青聚點連江「島島連線」　候佳齡：青年創生團隊跨海交流學習

▲北區青聚點連江「島島連線」

▲侯佳齡局長與津寮創生基地創辦人林家緯互贈紀念品。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局配合教育部青年發展署計畫，扮演北區地方創生團隊交流平台的角色，邀集台灣北區6縣市地方創生團隊，前往連江拜訪當地地方創生據點及連江縣政府，不僅認識連江在地團隊，更跨海互相交流及學習。

青年局長侯佳齡表示，「北區青聚點」，辦理跨領域、跨縣市地方創生交流學習，期望藉由連江交流，匯集各縣市青年的創意與能量，強化彼此的連結網絡，開啟未來合作的新契機！

▲北區青聚點連江「島島連線」

▲津寮創生基地創辦人林家緯分享地方創生經驗

本次交流活動共帶領台北縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市共6縣市地方創生團隊成員前往連江創生團隊「津寮創生基地」、「芹沃烘焙咖啡廳」、「西尾半島選物店」參訪並辦理小聚，除了各地團隊輪流自我介紹外，也邀請「津寮創生基地」創辦人林家緯進行地方創生經驗談，分享津沙聚落如何凝聚居民力量活化老屋、辦理特色活動進而吸引觀光客，讓北區各縣市投入創生的青年能夠有認識、交流進而促成合作的機會。

▲北區青聚點連江「島島連線」

此外，馬祖青年協會林孟瑾也為本次參與的青年進行大坵島及芹壁村的走讀解說，分享在地文化及在地青年發展狀況。讓北區團隊了解當地居民努力的目標，渴望實踐在發展經濟產業與保留馬祖傳統地景、特色間取得平衡的願景。

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