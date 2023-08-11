更生人「台灣阿龍」享譽國際！陳建良獲頒《世界華人傑出公益楷模獎》

▲陳建良（台灣阿龍）榮獲世界華人傑出公益楷模獎，在吉隆坡接受表揚。(左：台灣阿龍、右：中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科) （圖／陳建良提供）

生活中心／綜合報導

全球華人指標性獎項《世界華人楷模》頒獎典禮，日前在馬來西亞吉隆坡塔盛大舉行，21位卓越傑出的楷模正式載入典籍，成為全球華人的模範。《世界華人楷模》頒獎大典表揚商界、學界、慈善家及藝術家等各界菁英翹楚，每位楷模皆在其各自不同領域，發揮令人感佩的影響力，一則又一則精彩不凡的故事和激勵人心的力量，為華人世界更增光彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳建良（台灣阿龍）在吉隆坡《世界華人楷模頒獎典禮》現場。（圖／陳建良提供）

網紅「台灣阿龍」本名陳建良，是全球首位獲頒《世界華人公益楷模獎》的更生人。昔日曾被檢方求處重刑，在沉潛與深省的鐵窗歲月裡，阿龍下定決心重新改寫自己的生命。復歸社會的路崎嶇難行，但阿龍坦然面對自己更生人的身分，一切從零開始，並努力實踐對父親的承諾，雖然已過「不惑之年」但仍堅持不懈、勤學苦讀，終究取得國立大學的學士學位，於此同時阿龍也積極開創國際展場事業以及經營自媒體平台，並默默地以一己之力幫助許多需要幫助的更生人、受刑人家屬和社會的弱勢族群。這次《世界華人楷模》的獎項，除了是對於陳建良的善行義舉予以肯定之外，更是特別表揚其以更生人身分傳遞正能量無遠弗屆。

翻閱「台灣阿龍」的Facebook粉絲專頁，社群媒體發佈了一篇又一篇的圖文及短視頻影音，精彩幽默的節目中不難發現，這位聲音宏亮、個性率真的「台灣阿龍」，無非是想藉由輕鬆有趣的節目及線上直播等網路多媒體的渠道，影響並幫助正在迷失的人們。阿龍用自己的故事向世人證明，即使走過歧途也能改寫人生，為冷漠的社會添加更多的溫暖與安定力量。

▲台灣阿龍與公益愛心慈善協會成員一同淨灘。（圖／社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

阿龍表示「復歸社會之後，我多了更生人的標籤，免不了在復歸之路受到些許不平與委屈。但這一路走來，我知道我不能放棄自己，不論順境或逆境都要比別人更謙遜更堅定。也因為知道更生人及社會邊緣人的苦楚，所以我盡己所能，給予他們關懷與幫助，這是很自然而然發自內心不需要特別宣揚的。這次獲得「世界華人傑出公益楷模獎」，其實我真的很意外，感念上天給了我第二次的新生命，所以我更應該珍惜重生，回饋社會。

從這樣一個世界性的舞台回來，獲獎肯定讓我倍感光榮，也讓我更有動力繼續前進。感嘆近幾年來詐騙車手年輕化，我想藉由Facebook粉絲專頁「台灣阿龍是在哈嘍 監獄刑男腳頭故事」導人為善的理念，向下深耕，自全台大專院校開始積極宣導「校園防詐」，將我個人經驗面對面的分享給青年學子或是正在不歸路上的年輕人，讓他們能多些警惕與借鏡，也希望藉由我的故事讓更多人真正體悟：歹路嘸通行！」

▲台灣阿龍捐贈物資給育幼院。（圖／社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）