　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更生人「台灣阿龍」享譽國際！陳建良獲頒《世界華人傑出公益楷模獎》

▲▼ 。（圖／）

▲陳建良（台灣阿龍）榮獲世界華人傑出公益楷模獎，在吉隆坡接受表揚。(左：台灣阿龍、右：中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科) （圖／陳建良提供）

生活中心／綜合報導

全球華人指標性獎項《世界華人楷模》頒獎典禮，日前在馬來西亞吉隆坡塔盛大舉行，21位卓越傑出的楷模正式載入典籍，成為全球華人的模範。《世界華人楷模》頒獎大典表揚商界、學界、慈善家及藝術家等各界菁英翹楚，每位楷模皆在其各自不同領域，發揮令人感佩的影響力，一則又一則精彩不凡的故事和激勵人心的力量，為華人世界更增光彩。

▲▼ 。（圖／）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳建良（台灣阿龍）在吉隆坡《世界華人楷模頒獎典禮》現場。（圖／陳建良提供）

網紅「台灣阿龍」本名陳建良，是全球首位獲頒《世界華人公益楷模獎》的更生人。昔日曾被檢方求處重刑，在沉潛與深省的鐵窗歲月裡，阿龍下定決心重新改寫自己的生命。復歸社會的路崎嶇難行，但阿龍坦然面對自己更生人的身分，一切從零開始，並努力實踐對父親的承諾，雖然已過「不惑之年」但仍堅持不懈、勤學苦讀，終究取得國立大學的學士學位，於此同時阿龍也積極開創國際展場事業以及經營自媒體平台，並默默地以一己之力幫助許多需要幫助的更生人、受刑人家屬和社會的弱勢族群。這次《世界華人楷模》的獎項，除了是對於陳建良的善行義舉予以肯定之外，更是特別表揚其以更生人身分傳遞正能量無遠弗屆。

翻閱「台灣阿龍」的Facebook粉絲專頁，社群媒體發佈了一篇又一篇的圖文及短視頻影音，精彩幽默的節目中不難發現，這位聲音宏亮、個性率真的「台灣阿龍」，無非是想藉由輕鬆有趣的節目及線上直播等網路多媒體的渠道，影響並幫助正在迷失的人們。阿龍用自己的故事向世人證明，即使走過歧途也能改寫人生，為冷漠的社會添加更多的溫暖與安定力量。

▲▼ 。（圖／）

▲台灣阿龍與公益愛心慈善協會成員一同淨灘。（圖／社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

阿龍表示「復歸社會之後，我多了更生人的標籤，免不了在復歸之路受到些許不平與委屈。但這一路走來，我知道我不能放棄自己，不論順境或逆境都要比別人更謙遜更堅定。也因為知道更生人及社會邊緣人的苦楚，所以我盡己所能，給予他們關懷與幫助，這是很自然而然發自內心不需要特別宣揚的。這次獲得「世界華人傑出公益楷模獎」，其實我真的很意外，感念上天給了我第二次的新生命，所以我更應該珍惜重生，回饋社會。

從這樣一個世界性的舞台回來，獲獎肯定讓我倍感光榮，也讓我更有動力繼續前進。感嘆近幾年來詐騙車手年輕化，我想藉由Facebook粉絲專頁「台灣阿龍是在哈嘍 監獄刑男腳頭故事」導人為善的理念，向下深耕，自全台大專院校開始積極宣導「校園防詐」，將我個人經驗面對面的分享給青年學子或是正在不歸路上的年輕人，讓他們能多些警惕與借鏡，也希望藉由我的故事讓更多人真正體悟：歹路嘸通行！」

▲▼ 。（圖／）

▲台灣阿龍捐贈物資給育幼院。（圖／社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

ET快訊
快訊／大雷雨從南往北開轟！15縣市大雨特報
快訊／00900確定配息出爐！
馬國畢9天前才背「喝酒請找我」值星帶！　畫面被翻
快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬
快訊／馬國畢酒駕　遭攔查畫面曝！
丫頭美國賭博「2天慘輸60萬」：消失在老公眼裡
信用卡「1習慣」千萬不要踩！　最慘信用破產

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

80K人夫「1天零用錢200」！下班回家更苦　網喊扯：離婚吧

這學校招考代理老師「4次都找不到人」！校長臉書求助結局曝光

食腦變形蟲奪命！新北親水設施二度採檢　同處玩水「68人沒聯繫上」

資歷豐富！前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

更生人「台灣阿龍」享譽國際！陳建良獲頒《世界華人傑出公益楷模獎》

超大豪雨沖走路基40公尺！3萬旅客遭誤　台鐵研擬3措施強化排水

台灣勞工「平均薪資破5萬7」　網真實反應曝光！

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

80K人夫「1天零用錢200」！下班回家更苦　網喊扯：離婚吧

這學校招考代理老師「4次都找不到人」！校長臉書求助結局曝光

食腦變形蟲奪命！新北親水設施二度採檢　同處玩水「68人沒聯繫上」

資歷豐富！前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

更生人「台灣阿龍」享譽國際！陳建良獲頒《世界華人傑出公益楷模獎》

超大豪雨沖走路基40公尺！3萬旅客遭誤　台鐵研擬3措施強化排水

台灣勞工「平均薪資破5萬7」　網真實反應曝光！

退租被要求「全室粉刷」！再請專人打掃　她神反擊...房東秒縮了

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

奧迪「傳奇跑車」將在蒙特利汽車週告別　專屬活動結束20年販售

獨／馬國畢酒駕爆停工退台八　經紀方回應「他深感愧疚自責」

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

生活熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

西南風甩雨彈！4縣市大雨特報　雨下到入夜

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

「三級片女星」剃髮出家2年近況曝光

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面