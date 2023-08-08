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31歲男年薪80萬「人生只想躺平」　鄉民超羨慕：根本勝利組

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲31歲男表示，自己年薪80萬，人生目標只想躺平。（圖／取自免費圖庫pakutaso） 

記者林彥臣／綜合報導

面臨低薪高房價的社會，讓不少年輕人自嘲只想「躺平」。一位31歲的男網友，在PTT八卦板發文表示，自己年薪80萬，沒什麼物慾，人生目標只想躺平，想確認自己這樣的條件，是不是真的可以這麼做。許多鄉民看到了他的年薪之後表示，根本就是人生勝利組。

原PO在八卦板發文表示，自己今年31歲，住在雲林，打算不婚不生，年薪80萬沒太多物慾，頂多想開一部進口車爽一下，沒有什麼其他物質需求，這樣的條件，是不是真的可以躺平了？

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鄉民在底下留言表示，「雲林80萬算很頂的薪水了吧」、「在雲林pr90了」、「夠了，算是勝利組」、「雲林這薪水可以買房了吧」、「雲林80可以找個當地正妹結婚了」、「家裡有房+不婚不生+沒大開銷可以躺平」。

但也有人反駁原PO對躺平的定義，這不算躺平，至少要領個中位數以下的薪水，人生目標只要活著就好，而且不婚不生也是條件之一，最重要的是原PO還有開車這種奢侈的慾望，離真正躺平還有努力空間。

▲▼年薪80萬的條件，已經超越全台灣70%的受雇員工。（圖／翻攝自薪情平台）

▲年薪80萬的條件，已經超越全台灣70%的受雇員工。（圖／翻攝自薪情平台）

根據行政院「薪情平台」顯示，年薪80萬領先全台灣70%受雇員工，僅20%的受雇員工，薪資超越20%。

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