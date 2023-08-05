巴西私人飛機墜毀　調查驚見「11歲幼子開飛機」老爸旁邊喝酒

▲ 網路流傳的影片顯示加隆放任兒子開飛機，自己在一旁喝酒。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

巴西日前發生一起空難事件，一架私人飛機發生空難，機上42歲的父親加隆（Garon Maia）與11歲的兒子佛朗西斯科（Francisco Maia）不幸慘死。而在這對父子的喪禮結束後，繼母安娜（Ana Pridonik）選擇輕生。而調查時也發現，社群網站上流傳一段影片，顯示加隆曾放任兒子駕駛飛機，而自己只是在一旁喝著啤酒，但目前為止尚不清楚這是否為飛機失事的原因。

根據《每日郵報》報導指出，這起事件發生於7月29日，巴西農場主人加隆帶著11歲的兒子佛朗西斯科於傍晚5點50分駕駛私人飛機，飛機從羅恩多尼亞市的農場起飛，中間還曾降落在維赫娜（Vilhena）的機場加油。之後飛機不幸墜毀在羅恩多尼亞州和馬托格羅索州之間的森林。

空難發生之後，搜救隊於7月29日開始進行搜救，並且在7月30日找尋到兩人的遺體。在事發之後，加隆的妻子安娜於1日為兩人舉辦了葬禮，葬禮結束數個小時後，安娜疑似悲傷過度選擇輕生。

報導中也指出，在加隆與兒子發生空難後，社群網站上流傳了一段影片，影片中，加隆坐在副駕駛的位置上，一邊喝著啤酒，一邊指點兒子佛朗西斯科駕駛著飛機。中間加隆甚至還對兒子表示，「乘客可以喝酒對吧，機長？」但目前有關當局無法確定，加隆是何時上傳這段影片到網路上，也不清楚這次的空難是否與佛朗西斯科駕駛飛機有關。

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