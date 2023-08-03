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巴西警方血腥掃毒「至少45死」　議員痛批：貧民窟淪地獄

▲▼巴西警方血腥掃毒引發抗議，里約貧民窟被突襲慘況。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西警方突襲貧民窟，一名受傷男子被安置在卡車後方。照片經黑白處理。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴西警方近期緝毒行動造成至少45人死亡，最新一次突襲發生在里約熱內盧州（Rio de Janeiro）的貧民窟，執法人員接獲情報顯示，販毒集團領袖將在此會面，但激烈交火導致10人喪命。里約州議員佩特羅內（Talíria Petrone）譴責這次行動，「政府無法解釋，為什麼要繼續把貧民窟的生活，變成像這樣的地獄。」

BBC報導，里約的緝毒行動引發安全疑慮，2日周邊學校停課，迫使3000多名學生待在家，國家公衛服務的家庭訪問也暫停。目擊者聽到激烈槍響，全副武裝的警察和幫派成員發生衝突。

▲▼巴西警方血腥掃毒引發抗議，里約貧民窟被突襲慘況。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方突襲貧民窟造成傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

另以里約州以西的聖保羅州為例，7月27日一名當地員警被殺害後，警方在濱海城鎮瓜魯雅（Guarujá）展開為期5天的「盾牌行動」，導致16人喪生，其中包括2名警察，另有58人被捕，累計查獲385公斤的毒品及槍枝。7月28日以來，東部的巴伊亞州（Bahia）也有至少19名販毒嫌疑人被殺害。

研究巴西武裝暴力的「巴西交火研究所」（Instituto Fogo Cruzado）指出，自今年開始，里約州已經發生33起類似事件，一共導致125人死亡，這些警方突襲是「大規模殺戮」。以被謀殺政治家為名的非營利組織「瑪莉埃爾・佛朗哥研究中心（Instituto Marielle Franco）也公開批評，最近事件是「屠殺重演」。

▲▼巴西警方血腥掃毒引發抗議，里約貧民窟被突襲慘況。（圖／達志影像／美聯社）

▲貧民窟居民的生活日益艱困。（圖／達志影像／美聯社）

其中，瓜魯雅的行動備受抨擊，不僅被國際特赦組織（Amnesty International）認為是明顯展現出「為警察之死尋求報復的跡象」，也被巴西司法部長迪諾（Flavio Dino）批評，警方的反應與犯罪行為不成比例。

▲瓜魯雅市的突襲行動引發示威。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，里約被認為是巴西最暴力猖獗的一州，警察暴力並不罕見，甚至每周都有槍戰，尤其在貧民窟等地打擊毒品犯罪的致命行動，經常引發當局好戰且未能適當訓練人員的指控。儘管外界通常最關注里約的警察暴力，但各地過去一周的一系列突襲，再度引發人們廣泛擔憂。

BBC形容，在一個槍枝暴力嚴重，安全擔憂也日益增長的國家，越來越多人呼籲調查警方侵犯人權的行為，形成複雜局面。不過，當局已經採取初步措施，試圖改善情況。2020年起，聖保羅州軍警規定配戴密錄器，在計畫開始的第1、2年，警方殺害人數下降多達61%，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也致力在聯邦層級推動這項政策。

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