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卡努交通異動懶人包！國籍航空「沖繩班機延後飛」　離島42船班停駛

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡努颱風來襲，部分離島交通船將有異動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

卡努颱風逼近，北部首當其衝，今(3日)離島交通船有42航次停航，4家國籍航空往日本沖繩的班機也都延後起飛；另外，省道10個路段不排除預警封閉。《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

船班

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交通部航港局天然災害應變小組通報

受卡努颱風影響，預估今日(8月3日) 共有10航線，計42航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(2航次)
(6)台北-馬祖：全部停航(1航次)
(7)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)
(8)富岡-綠島：全部停航(10航次)
(9)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)
(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

航空

受卡努颱風影響，今日及明日飛往日本的航班共有21架次受影響；其中，日本航空最長延誤23小時。

長榮航空
長榮航空今(8/3)往返桃園-沖繩BR112、BR113將延後2小時15分鐘起飛，並由A321-200放大為B777-300ER機型飛航，以協助疏運兩地的旅客。

中華航空
中華航空今(8/3)除正班機外，特別加派班機疏運旅客，航班異動如下：

延後
CI120/CI121 桃園往返琉球

加開班次
CI2120 桃園飛往琉球
CI2121 琉球飛往桃園
CI2123 琉球飛往桃園

星宇航空
星宇航空今(8/3) JX870 台北-沖繩航班，調整至16:25起飛，JX871 沖繩-台北航班，調整至20:15起飛，並將放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客，後續將再視颱風動態陸續安排航班載運旅客返台。

台灣虎航
台灣虎航今(8/3) IT230 桃園-沖繩那霸延後至17:00起飛， IT231 沖繩那霸-桃園延後至20:30起飛。

日本航空
日本航空於8月3日、4日與5日航班異動，6航班取消，7航班延誤起飛，最長將延誤23小時20分。

取消航班包括8月3日出發的JL097、JL098、JL099、JL809，以及8月4日出發的JL096、JL802；延後航班則包括8月4日出發的JL097、JL098、JL099、JL809，以及8月5日出發的JL096、JL802、JL097。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲受颱風影響，國籍航空取消飛沖繩班機。（示意圖／桃機提供）

公路

公路總局表示，依卡努颱風最新颱風路徑顯示，受颱風外圍環流影響，中北部山區有豪雨發生機率，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路總局指出，依情資研判首波影響範圍路段，包含台2線濱海公路、台7線北橫公路西部路段、台9線北宜公路、台9甲線烏來路段、台61線西濱公路等5省公路。

此外，公總也預估今(3日)起受西南風增強後續影響再增5路段，包括台8線中橫公路、台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路、台20線南橫公路、台29線那瑪夏~五里埔，將依即時氣象情資及現場情況機動調整，不排除預警封閉。

台鐵

台鐵局宣布，今(3日)中午12時前，西部幹線基隆=潮州=枋寮間正常行駛，東部幹線樹林=花蓮=台東間正常行駛，南迴線枋寮=台東間正常行駛。

此外，平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線中午前也正常行駛。

台鐵指出，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵

台灣高鐵表示，依據最新氣象資訊綜合研判，今(3日)全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵公司指出，颱風期間自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

另高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞。

▲高鐵。（圖／記者周姈姈攝）

▲高鐵車次不受颱風影響。（圖／記者周姈姈攝）

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