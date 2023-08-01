陸選手跆拳道比賽扮殭屍　奪冠卻被罵「自我醜化」

記者蔡紹堅／綜合報導

2023年世界HANMADANGW跆拳道比賽日前在南韓舉行，來自中國大陸的一個團隊以滿清時代的殭屍造形出賽，並在場上大跳殭屍舞，最後奪得冠軍。不過，他們出賽的影片傳回大陸後，卻遭到不少批評，許多網友都認為在國際賽場上扮演殭屍非常不妥，根本就是自我醜化，可能令外國人產生負面印象。

從影片中可以發現，上場的一共有6人，全都穿著殭屍電影中的滿清殭屍裝，開始表演後，6人的動作也真的跟殭屍很相似，並巧妙融合了跆拳道的技巧。

▼大陸團隊表演殭屍舞，奪得冠軍。（圖／翻攝微博）



6人的表現獲得了滿場的歡呼，並成功奪冠。但想不到的是，出賽的影片傳回中國大陸後，卻遭到不少網友的批評，許多網友都認為在國際賽場上扮演殭屍非常不妥，根本就是自我醜化，可能令外國人產生負面印象。

不過，也並不是所有網友都在批評，也有一些人認為這也是中國風的另一種展現，非常有巧思。

根據《北京青年報》報導，出賽的大陸團隊是深圳的「X－跆拳道示範團」，他們的團長劉豪受訪時表示，其實整段參賽影片有2分多鐘，並不只有網路上流傳的「殭屍舞」。

劉豪還說，表演的整體的設計是前半段參考經典殭屍電影裡的人物造型，後半段大家脫掉長袍、扔掉帽子，以嶄新的面貌站在舞台上，最終獲得世界的認可。