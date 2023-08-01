林襄跳到衣服爆開「猛到包不住」　4分鐘片晃暈網友

記者黃翊婷／綜合報導

2023中職明星賽在上周末（7月29、30日）舉行，2天各派出50名啦啦隊成員應援。有球迷在場邊拍攝影片，意外捕捉到林襄跳統一獅嗆司曲「登峰造極」時，疑似跳得太過賣力，導致衣服爆開，險些穿幫。這段4分鐘影片公開之後，網友們紛紛留言大讚，「知道登峰造極的厲害了吧」、「身材太猛包不住」。

▲林襄（左）與李多慧（右）開心合照。（圖／翻攝自Facebook／Rakuten Girls）

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3中職明星賽啦啦隊陣容「嬌點」十足，2天賽程各有50名啦啦隊成員應援，共同打造「全台最大髮香區」。在球迷拍攝的4分鐘影片中，林襄與其他啦啦隊女孩們一起跳著統一獅嗆司曲「登峰造極」，賣力隨著音樂舞動，沒想到林襄的上衣下半部疑似跳到爆開，一旁的霖霖、孟潔發現後趕緊幫忙壓住，林襄也立即退場進行調整，調整完畢後才重新上場。

▲林襄衣服爆開。（圖／翻攝自YouTube／A~來看球）

▲林襄賣力跳舞應援。（圖／翻攝自Facebook／Rakuten Girls）

網友們看完影片，紛紛留言表示，「沒有陳子豪就直接炸裂了！太猛啦」、「孟潔好暖」、「明星賽就是等啦啦隊們跳登峰造極」、「真的是這舞太用力，林襄無意的」、「知道登峰造極的厲害了吧」、「身材太猛包不住」、「衣服下緣跟背後！要很仔細看才會知道」、「Yuri也有爆開」。

▼網友留言稱讚林襄身材好。（圖／翻攝自Facebook／林襄）