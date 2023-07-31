　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉王子突現身街頭餐車「賣漢堡」！推廣環保　顧客又驚又喜

▲▼威廉王子街頭推廣環保漢堡 倫敦民眾又驚又喜。（圖／推特／The Prince and Princess of Wales）

▲威廉王子街頭推廣環保漢堡，倫敦民眾又驚又喜。（圖／推特／The Prince and Princess of Wales，下同）

文／中央社

英國威廉王子為宣揚環保理念，在南倫敦一輛快餐車上為顧客端出環保漢堡「為地球奮鬥漢堡」，現場民眾又驚又喜。

路透社報導，威廉王子（Prince William）在今天公布的影片中端出「為地球奮鬥漢堡」（Earthshot Burgers），推廣去年「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）得主獲獎作品。由他創立的這個獎項鼓勵全球好手共同為地球最嚴重的環境問題尋找解方。

▲▼威廉王子街頭推廣環保漢堡 倫敦民眾又驚又喜。（圖／推特／The Prince and Princess of Wales）

▲▼威廉王子街頭推廣環保漢堡 倫敦民眾又驚又喜。（圖／推特／The Prince and Princess of Wales）

這位英國王儲端出漢堡時一邊說，「立刻為您送上」，讓現場顧客們又驚又喜。他說：「早安，各位，精心製作，熱騰騰上菜囉。」

威廉與影音平台YouTube頻道Sorted Food的創辦人合作，目標替「為地球奮鬥獎」3位得獎人作宣傳。Sorted Food頻道評論廚房用具並分享食譜。

威廉王子向顧客們介紹：「你們即將品嚐的漢堡，盒子是由一家名為Notpla的公司製造，材質不含塑料，他們想出了海藻塗層。」

「漢堡裡頭的原料是從名為Kheyti的印度公司的溫室裡種植出來的。最後，但同樣重要的，我們使用一款叫做Mukuru Clean Stoves的爐灶進行烹調，它是由肯亞的一位女士設計，她想出了減少空氣汙染的概念。」

他還說：「無法保證風味和品質讓你們喜愛，我也正在適應。」

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

尼日千人力挺政變「砸法國大使館」　高喊法國滾蛋揮俄國旗

巴基斯坦爆炸案「攀升至44死」　伊斯蘭政黨地方領袖身亡

灑水飛機「倒栽蔥」墜毀！炸成火球影片曝　希臘2消防員不幸殉職

日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝！　8／4是關鍵

以為生父拋妻棄女！女長大尋親見真相心碎：被媽騙了20年

威廉王子突現身街頭餐車「賣漢堡」！推廣環保　顧客又驚又喜

基輔宣布開始與華府諮商　加入北約前提供安全擔保

普丁心腹：烏軍若反攻成功　俄將無可避免動用核武

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

尼日千人力挺政變「砸法國大使館」　高喊法國滾蛋揮俄國旗

巴基斯坦爆炸案「攀升至44死」　伊斯蘭政黨地方領袖身亡

灑水飛機「倒栽蔥」墜毀！炸成火球影片曝　希臘2消防員不幸殉職

日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝！　8／4是關鍵

以為生父拋妻棄女！女長大尋親見真相心碎：被媽騙了20年

威廉王子突現身街頭餐車「賣漢堡」！推廣環保　顧客又驚又喜

基輔宣布開始與華府諮商　加入北約前提供安全擔保

普丁心腹：烏軍若反攻成功　俄將無可避免動用核武

真的打不贏...MSI決賽組合再現、王者JDG七擒BLG率先殺進世界賽

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

民意調查如何避免避免瞎子摸象窘境

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

以為被生父拋棄　她尋親才知媽騙了20年

女稱殺夫棄屍　隔天「死人復活」太離奇

日氣象廳：卡努速度微放慢！8／2「從台上方」掃過

乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

泰國南部大爆炸！12人慘死

工程師把設備帶回！美空軍通訊爆漏洞

巴國驚傳炸彈攻擊　至少40死130傷

烏夜襲莫斯科後　澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

尼日千人挺政變　砸法國大使館揮俄國旗

日老夫婦「捨不得開冷氣」　中暑陳屍家中

阿嬤積蓄放鞋盒打開崩潰　20萬變廢紙

美眾院跟進參院提案　對台軍售不再限防禦性武器

更多熱門

相關新聞

查爾斯若駕崩　卡蜜拉恐拿不到王太后頭銜

查爾斯若駕崩　卡蜜拉恐拿不到王太后頭銜

英國女王伊莉莎白二世辭世後隨即啟動「倫敦橋行動」處理一切喪葬後續，而國王查爾斯三世繼位後，王室也開始籌備「梅奈橋行動」，替未來的需要做好準備。但英國民眾最新關注的焦點是，若查爾斯離世，王后卡蜜拉該何去何從？王室繼承順位是否會受到影響？

王室成員現身白金漢宮　哈利搭車走人

王室成員現身白金漢宮　哈利搭車走人

英國王室每年花納稅人40億

英國王室每年花納稅人40億

英國夏綠蒂公主慶祝8歲生日 !　

英國夏綠蒂公主慶祝8歲生日 !　

法預言：查爾斯提前退位　接班人不是威廉

法預言：查爾斯提前退位　接班人不是威廉

關鍵字：

威廉王子環保漢堡

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面