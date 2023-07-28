心繫颱風台南災情　黃偉哲視察柚園、永康抽水站、亞太棒球場

▲台南市長黃偉哲一早也馬不停蹄前往麻豆柚園、永康抽水站及亞太棒球場、台南火車站等地視察，了解受風雨影響狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風27日入夜後風勢強勁，直到28日凌晨仍無停歇跡象，台南市政府為顧及民眾安全，於接近凌晨6時宣布停止上班上課，市長黃偉哲一早也馬不停蹄前往麻豆柚園、永康抽水站及亞太棒球場、台南火車站等地視察，了解相關災情。

市長黃偉哲指出，市府團隊整晚持續關注掌握颱風動態，至清晨5時多，雖掌握颱風風勢將於上午陸續減緩訊息，但考量6時後將是民眾外出通勤高峰期，為保障市民朋友安全，不想拿任何一條寶貴生命作賭注，才會在近6時臨時決定停班停課。

至於28日晚間的U12開幕典禮與賽事是否延期，黃偉哲表示，少棒錦標賽的開賽與否由WBSC協會來決定，將依據球場是否積水及排水狀況，以及天氣狀況是否適合選手上場比賽等因素通盤考量。

體育局表示，原定28日上午11時舉辦的墨西哥對日本、巴拿馬對多明尼加兩場U12世界盃棒球錦標賽，皆因風雨延賽，延賽時間將再通知，至於28日其他賽程及傍晚開幕典禮是否繼續，尚待WBSC大會討論，待定案後會立即宣布。

惟恐昨夜颱風風勢造成農產品受損，黃偉哲28日一早即前往麻豆柚園，視察文旦柚是否落果，並請農業局統計災損情況。接著立即前往永康抽水站，查看抽水站是否正常發揮抽水功能，以及周邊是否有積淹水情形。

憂心比賽場地損害影響球員比賽安全，黃偉哲接著前往亞太棒球場，特別針對少棒主球場及近日甫完工的成棒副球場，察看場地草皮及內野紅土狀況，並親自在球場協助覆蓋帆布，以避免雨水沖刷，造成紅土流失。

之後，黃偉哲緊接著前往台南火車站視察，發現路樹倒塌，不僅壓倒交通號誌，且因導致雙向車道封閉，當場責成交通局及工務局立刻處理，以恢復交通順暢，維護用路人安全。