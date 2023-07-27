嘉義縣縣治特區大整頓　環教志工清除菸蒂及積水容器

▲▼ 嘉義縣環教志工變身環境衛生檢查員 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局號召近60位環保志工化身為「環境衛生檢查員」於縣治特區內進行環境大健檢，當日活動志工們兵分四路共清除327個積水容器、撿拾推估約2471根菸蒂。

環保局長張輝川表示，縣治特區是嘉義的行政中心，周邊更有長庚醫療專區、馬稠後工業園區及故宮南院等，環境維護具有指標性，本次環境檢查以菸蒂及積水容器為主。

根據統計今年度1至6月已清除統計積水容器2646個，菸蒂隨意棄置勸導達147件，告發3件；檢查家戶門口種植綠色植栽，盆栽底盆的積水，間接形成病媒蚊的孳生的溫床，防治登革熱最重要工作就是「清除孳生源」，只要是容易積水地方或容器都是登革熱病媒蚊孳生的溫床，斑蚊卵可耐旱3個月，再遇水3天內就會孵化，因此預防登革熱請務必落實「巡、倒、清、刷」4步驟。

另外，菸蒂棄置常見在縣治區域水溝、便利商店、商店街等處，形成環境的隱形殺手，不僅會破壞環境整潔，還可能阻塞下水道造成環境危害或延伸水溝堵塞，呼籲民眾並落實「自備菸蒂盒、 菸蒂不落地」的良好習慣。

環保局提醒，南部地區登革熱疫情持續蔓延，民眾都應該要加強居家環境衛生，尤其是病媒蚊孳生源的積水容器，建議每日檢查室內外容器積水傾倒，如有看見屋簷排水槽、植物含水花器、玻璃瓶、鐵罐、帆布架、廢棄輪胎內側積水、樹洞及積水不流動溝渠等，人人都有責任主動清除；期許民眾能將愛護嘉園熱情轉換成行動力，共同防堵登革熱疫情度過，平安愉快的夏季。