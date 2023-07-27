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重視行人安全！　嘉義市道安會報多管齊下

▲▼ 嘉義市道安會報重視行人安全環境改善 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市重視行人安全環境改善 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠召開道安會報，要求各單位必須因應近期嘉義市肇事型態，透過各項管道向民眾加強宣導遵守交通安全觀念及進行工程改善，市府亦自主定期檢視轄內交通狀況提報辦理工程，改善道路設施品質，各局處加強宣導教育交通規則與法令、提高民眾守法的精神等，工程、教育、執法、環境等多管齊下，建立理想、完善的交通秩序。

▲▼ 嘉義市道安會報重視行人安全環境改善 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市道安會報 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處長許啟明指出，本次道安會報由警察局所做的交通事故防制作為專題報告裡可發現，酒駕、無照駕駛、闖紅燈等重大違規以及車輛行駛至閃光路口未減速或停讓、未戴安全帽等均為主要違規項目，其中有戴安全帽者，又有未能戴好、扣好安全帽致頭部受創之情形，在此呼籲暑假期間外出遊憩多，切不可酒駕、無照駕駛，安全帽要戴好、扣好，行車才有保障。

市長黃敏惠表示，7月24日交通部率隊至嘉義市辦理「112年交通部行人安全環境改善專案視導」，至垂楊路、興業西路及文雅國小實地現勘，嘉義市政府為了提升行人用路安全，做了許多努力，在全市250處路口設有行人專用時相，行穿線調整了20處，也做了人行道外推、路口號誌共桿及庇護島、人行道改善、騎樓整平等交通改善工程，也要求各相關局處應將委員們建議納入評估改善事項，道路交通安全一直是嘉義市非常重視的工作，每一件事故的發生背後都代表著一個家庭成員的受傷或離去，市府一直秉持著「一個都不能少!」的精神在改善道路交通安全，持續努力守護嘉義市道路交通安全!

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