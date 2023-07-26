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狗狗通勤中！火車一路搭到市中心　「逃票」被抓還搖尾巴

▲▼澳洲狗狗搭火車。（圖／翻攝臉書）

▲澳洲一隻拉布拉多犬「逃家」之後搭火車出去玩。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一隻拉布拉多犬上演「翹家記」，牠在早晨通勤時段獨自跳上火車，一路搭到市中心，幸好最後在工作人員協助下，順利返回家中。根據監視器畫面，狗狗被抓到「逃票」偷偷上車後，還非常開心地搖著尾巴，似乎覺得很有趣。

根據監視器畫面，拉布拉多犬「風暴」（Storm）搭上8時20分出發的火車，從霍珀斯十字路口站（Hoppers Crossing Station）途經8站抵達佛林德茲街車站（Flinders Street Station）。只見牠一副熟門熟路地在月台上閒晃，看見車廂門敞開，嗅聞幾下就決定上車。

列車長得知車上多了一名「毛孩乘客」之後，使用細繩充當牽繩，把狗狗引導下車，交給維多利亞州公共交通運輸局（PTV）員工，同時致電動物救援組織「走失狗狗之家」，請託協尋主人。

等待期間，「暴風」享受了一趟市中心之旅，不僅被許多乘客輕拍撫摸，還在南岸（Southbank）的草皮上開心散步。幸好在「走失狗狗之家」協助下，很快就透過晶片聯繫上飼主，也讓這隻頑皮狗狗順利回到家。

墨爾本都會鐵路公司（MTM）在臉書分享這段故事後，獲得5千多讚數，也讓許多網友莞爾一笑，「牠只是需要一場自己的冒險」、「這太搞笑了，但至少牠和主人一起回到家裡了，非常幸運的狗狗」。

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