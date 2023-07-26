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鬧店5歲童媽被起底！傳小三上位醫師娘　曾做八大現開團賣仿香奈兒

記者崔子柔／綜合報導

一名林姓女子日前到花蓮某餐廳，放任5歲童在店內上下跳、觸碰櫃檯上的擺飾、試圖開冰箱，被店家老闆多次阻止，林女不滿發文，結果反而吸引大批網友留言替店家聲援。網友起底林女發現，她用醫師娘身分開團賣服飾，過去疑似從事八大行業，從小三上位成功。

林女今年5月底才在臉書PO文宣傳，她設立了服飾粉專，簡介寫道「醫師娘閒不住～孩子稍大可以開始搞東搞西了，自己愛漂亮，分享平價高CP好物，姐姐妹妹們一起美美過生活」，內容多項選物都是仿冒香奈兒的淘寶貨。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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▲林女開粉專賣服飾。（圖／翻攝自Facebook）

根據《中時新聞網》報導，林女過去疑似從事八大行業，從小三上位成功，從她臉書過去的貼文可見，她曾放任兒子在放滿酒瓶的玻璃櫃前奔跑，還發文說「整間餐廳都是我的運動場」。

林女臉書留言被網友灌爆、該粉專則被狂洗一星評論，她曾發文稱已將公然侮辱和謾罵內容截圖給律師，將一一發存證信函，「社會病得很厲害，沒做錯事的人卻要躲起來舔傷口」，不過目前已將臉書及粉專都關閉。

該花蓮店家則向《ETtoday新聞雲》記者表示，店員對客人都很客氣，但林女是完全不控制小孩的家長，店門口就貼有店規「要管好小孩」，孩子跑跳正常，但要在適合的場所，他身為3個孩子的爸，能理解父母不滿的心情，但他們店的處理方式就是不做她這筆生意。

▲▼店規。（圖／店家提供）

▲▼店內到處都放有店規。（圖／店家提供）

▲▼店規。（圖／店家提供）

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