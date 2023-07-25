杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！8路段不排除封閉、36船班取消

▲離島船班受颱風影響將停航。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

杜蘇芮颱風逐漸逼近，氣象局今(25日)上午持續發布警報，預估受到外圍環流影響，部分公路段不排除封閉，離島船班也停航，《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

公路

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公路總局表示，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依氣象局定量降水預報情資研判可能實施管制路段，包括台7線(北橫公路)、台7甲線(宜蘭支線)、台8線(中橫公路)、台9線(蘇花公路，南迴公路)、台11線(海岸公路)、台18線(阿里山公路)、台20線(南橫公路)及台23線(東富公路)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

航運

交通部航港局天然災害應變小組10時通報，受杜蘇芮颱風影響，本日(7月25日)共有9航線(國內6航線、兩岸3航線)，計36航次停航(國內30航次、兩岸6航次)：

(1)高雄-馬公：全部停航(2航次)

(2)基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次)

(3)台北-馬祖：全部停航(1航次)

(4)富岡-綠島：全部停航(12航次)

(5)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)

(6)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)

(7)金門-泉州：全部停航(2航次)

(8)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)

(9)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。