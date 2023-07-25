遭多女控涉性騷　前台藝大校長駁斥：有人挾怨報復

▲日前多女指控涉性騷，黃光男認為遭人挾怨報復。（圖／鏡週刊提供）

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曾任台北市立美術館館長、國立歷史博物館館長及台藝大校長的黃光男，先前遭多名女子指控涉性騷。對此，黃光男全盤否認，他強調因在任職大學校長時處理繁雜校務或因個性耿直，意外擋人財路、阻人升遷，導致與其他人結怨，才會遭到惡意抹黑。

黃光男認為，他從小秉承家訓，受嚴格學校老師教導，一生從事教育工作無不以「以勤持己、以誠取信、以公謀國、以德服人」作為追求的典範，守法守份，從不敢亦從未有途法逾份之舉。但沒想到他任職大學校長時處理繁雜校務或因個性太過耿直，才會擋人財路或捲進派系惡鬥，導致遭人挾怨報復、惡意抹黑。

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另此，黃光男也提到監察院多年前曾調查性騷案，但該案之女子在監察院否認，也表示不認識黃光男校長等語，最後監察院未約談他就以「查無此事實及證據」結案。

黃光男強調，他從屏東師範到取得師範大學研究所博士學位，從小學老師至大學教授、校長，一直兢兢業業謹慎自守，不敢有非份之想逾越之舉。對於遭到多名女子投訴他涉及性騷擾，他除感到名節受損更是憤恨難平。

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