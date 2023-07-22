收平台租金又給你抽% 　桃園女貪「好康」險成詐騙共犯

▲張姓女子以為提供約定帳號可拿租金和抽成的「好康」。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市42歲張姓女子認識自稱是經營化妝品公司網友，要向其租借蝦皮帳號賣化妝品，每個月除了給1000元租金外，所賣的商品還能抽成，由於太過「好康」，張女於是辦理約定帳號，警方接獲行員通報後告訴張女，經查證該化妝品公司已被認證為詐騙之假公司，再舉例說明此為典型的「假網拍」騙帳號的詐騙手法，讓張女驚覺「斜槓人生」險遭詐，立即放棄辦理約定帳號。

▲▼警方告知「假網拍」騙帳號行騙手法，讓她驚覺遭詐立刻放棄。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維所警員林夢庭、古家杰20日接獲銀行行員通報有人遭詐騙，於是前往了解，張女表示，平常除了工作外，會從事一些兼差賺取貼補家用，對方提出優惠條件，張女想說只有提供帳號沒有損失，每月除了能收租金1000元，還能抽營業的%數，由於實在太「好康」，張女立即去辦理約定帳號，以提供帳號給對方。

員警告知張女查證該化妝品公司已被蝦皮認證為詐騙之假公司，所以四處尋找帳號要繼續詐騙，警方並以實際案例告知張女，如果把帳號租借他人行騙，本人也會涉及幫助詐欺罪嫌,帳戶會被凍結，因張女之前投資被騙也被列警示帳戶，深知沒帳號可用之痛苦，一聽之下馬上停止申辦，成功阻止本起遭詐騙帳號案。