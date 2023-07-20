快訊／死亡筆記本發威？　宜縣府貪汙案「2人遭羈押禁見」

▲繼縣長林姿妙之後，宜縣府再爆出貪汙案。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣政府再爆貪汙案！廉檢19日展開搜索、偵訊後，將關鍵人物張姓廠商、文化局賴姓約雇人員聲押，其餘5名政府人員、廠商則依3萬至10萬元不等交保。稍早法院裁定，張姓廠商、賴姓約雇人員羈押禁見。

據悉，該名遭聲押的張姓廠商時常與公部門合作，先前還捲入三星鄉長李志鏞賄賂案；縣府內部盛傳，檢方從張男處搜得一本「死亡筆記本」，內容詳細載明標案、行賄等資訊，但對於這一說法，檢方不予回應。