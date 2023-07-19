【廣編】大摩傳奇巡禮　共譜恆久璀璨

▲尚格酒業董事長奚大寧表示大摩越來越重視品牌背後的文化跟故事，將持續發展「老酒銀行大摩」的概念。

圖、文／尚格酒業提供

「大摩傳奇巡禮・共譜恆久璀璨」邀請消費者經歷跨時空、跨國界的奢華之旅。大摩首席釀酒師Richard Paterson及新科年度最佳釀酒師大摩總製酒師Gregg Glass的帶領，消費者得以藝遊大摩經典佳釀的傳奇篇章，並駐足品酩全新上市的「大摩璀璨18年－2023 Edition -」，以傲視世界的不凡品味高度，共譜威士忌老酒銀行-大摩的熠熠光彩。

活動於全台最高規格的沉浸數位展演實踐平台双融域舉辦。特別邀請大摩總製酒師Gregg Glass首次來台。尚格酒業董事長奚大寧表示「市場上對於高年份酒款的需求也明顯逐年增加，台灣市場消費者越來越重視品牌背後的文化跟故事，所以持續發展『老酒銀行』的概念。」在傳奇大摩首席釀酒師Richard Paterson和大摩總製酒師Gregg Glass的帶領下，大摩璀璨歲月以高科技環繞體驗現於眼前；由Gregg Glass揭開大摩庫藏大門，與尚格酒業董事長奚大寧亦共同揭示了『大摩璀璨18年－2023 Edition -』。

大摩璀璨18年2023 Edition使用西班牙GB集團獨家簽約超過30年老雪莉酒桶，口感風味更濃厚，每瓶都有2023年份標示，每年限量批次推出，對收藏家來說更具意義。

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