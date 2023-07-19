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喝1碗綠豆湯！40歲男醒來「手腳無力、口齒不清」… 醫嘆：中風了

一碗綠豆湯竟害男子罹患中風。（圖／報系資料照）

▲ 一碗冰綠豆湯竟害男子中風。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

夏天來碗冰涼的綠豆湯，是許多人的至高享受。但大陸浙江一名40歲男子，卻在喝下一碗冰鎮綠豆湯後拉水便，隔天還出現半身無力、口齒不清症狀，緊急就醫診斷為中風，好在搶救後保住一命。醫師也解釋，為何一碗綠豆湯會引發健康危機的原因。

據《澎拜新聞》報導，從事銷售業務的鄭男跑完外勤返家後，立刻從冰箱拿出綠豆湯喝下，未料當晚先出現水瀉，隔天醒來發現手腳無力、走路不穩，症狀還不斷加重，左側手腳變得難以移動與口齒不清，被家人緊急送醫。

醫師診斷他為俗稱中風的腦梗塞，加上已錯失發病4.5小時內黃金時間，無法進行靜脈溶栓，所幸其他腦部組織未完全壞死，還有靜脈溶栓機會，搶救後已有逐漸好轉。

收治的浙江省人民醫院神經內科副主任張聖表示，鄭男因夏天出汗多及腹瀉，水分嚴重流失使血液濃稠，加上冰品及空調使血管收縮，鄭男又有高血壓和抽菸習慣，被「內外夾擊」而中風，呼籲民眾應避免長時間待在冷氣房，且勿短時間內讓身體溫差過大，以免誘發中風。

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