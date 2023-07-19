李伊妍遭雪碧爆找道上大哥滅火　深夜發5點聲明自清

▲雪碧（左）日前公開李伊妍（右）求救截圖。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

雪碧近日替資深藝人廖峻出頭，在臉書砲轟女網紅李伊妍誣陷性侵未遂，更曝光李伊妍私下找道上大哥（指謝育全）幫忙處理的截圖。李伊妍當下除了喊告，昨（18日）晚間又發出5點聲明澄清。

【李伊妍聲明】

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針對方祺媛小姐（雪碧）近日來刻意扭曲本人與謝育全先生的對話及造謠生事而惡意中傷本人一事，本人特聲明如下：

一、本人與謝育全先生認識多年，再加上謝育全先生是經商的生意人，交友廣闊，且聽聞亦有許多與本人相同經歷之被害人，所以才希望謝育全先生確認是否有同樣遭遇之被害人可以一起站出來，本人並未請求謝育全先生做其他事情。而且從謝育全先生在7月10日的答覆中，可以知道謝育全先生也澄清他並非所謂的黑道老大。可是方祺媛小姐（雪碧）只拿出本人請求謝育全先生幫助找尋被害人的對話截圖，惡意加油添醋而扭曲解讀成謝先生背景特殊有黑道勢力，影射本人想要藉由黑勢力施壓滅火，實在是顛倒是非、扭曲黑白。

二、方祺媛小姐（雪碧）在受訪時說本人在開記者會之前有找謝育全先生要滅火，然本人是開完記者會之後才與謝育全先生聯繫，方祺媛小姐（雪碧）所說連時間點都與事實不符。

三、另外，本人完全不認識方祺媛小姐（雪碧）的前經紀人圤智雨先生，本人跟朋友從頭到尾都沒有找人向圤智雨先生要求方祺媛小姐（雪碧）刪文。此又是方祺媛小姐（雪碧）另一個無中生有之惡意指控。

四、本人說的是親身真實遭遇，方祺媛小姐（雪碧）對於本人曾遭遇之事情完全不清楚，方祺媛小姐（雪碧）卻有上述炒作蹭流量之惡劣行為。且方祺媛小姐（雪碧）110年遭他人配偶提告侵害配偶權，並遭新聞評論方祺媛小姐（雪碧）是士林地方法院認證為破壞他人婚姻之小三時，本人也無惡劣為蹭流量而無中生有、捏造話題去炒作或去攻擊方祺媛小姐（雪碧）。

五、如今，本人對於方祺媛小姐（雪碧）的全部不實言論，已請律師蒐集相關證據，依法訴究，本人不想再隨方祺媛小姐（雪碧）炒作新聞，亦不會再就本案回應方祺媛小姐（雪碧）任何惡劣言論，也不希望浪費社會媒體資源，特此聲明。

▲李伊妍先前召開記者會。（圖／記者謝盛帆攝）



謝育全被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景，過去曾出手調停連千毅和YouTuber「勾惡」的紛爭，這次再捲入李伊妍和雪碧的戰爭中，他10日在臉書發文解釋自己不是所謂的道上大哥，充其量是個身在梁山的中年大叔，「也正因為如此，在不了解事情過程、真相時，在不知道誰對誰錯的情況下，實在不適合答應別人的請託，而且又是這麼嚴重的指控！」不希望因為自己的介入，導致整件事由黃變黑。