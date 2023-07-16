連犯3件飛車搶劫！夫妻「專搶騎士」奪包得手3千元　2周後栽了

▲警方逮捕隨機飛車搶奪的劉男和李女。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄街頭最近不平靜！一名李姓男子2日傍晚在左營區遭2人飛車搶奪2000多元，警方遲遲沒有破案，不料15日上午這兩名飛車搶匪再度現蹤，先在左營大路行搶另一名林姓女子後，又到楠梓區搶另一名被害人的後背包，害被害人摔倒在地，警方獲報組成專案小組，終於在16日下午逮捕涉嫌的劉姓男子（41歲）和李姓妻子（40歲）。

左營分局文自派出所2日晚間6時許獲報，在左營區文奇路內有1名男子騎乘機車載1名女子，從李姓男子後方搶走零錢包，得手2000多元。

▲劉男和李女騎著機車隨機搶劫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方近兩周都沒有破案，不料，15日上午9時許，這兩名飛車大盜再度現蹤，先在左營區左營大路搶奪一名騎單車林姓女子的背包，得手250元和悠遊卡，兩人得手後又騎車繞到楠梓區三山街，見到一名機車女騎士，再度硬搶其身上的背包，害女騎士摔倒多處擦傷，兩人得手1000多元和手機後逃逸無蹤。

對於2週接連發生3起搶案，左營和楠梓分局組成專案小組並報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱監視器影像比對，鎖定劉男和妻子李女涉有重嫌，並於15日下午3時許在燕巢區逮捕到案，起獲被害人遭搶包包、手機、證件等贓證物。

警方初步調查，劉男和李女都有毒品相關前科，懷疑兩人因缺錢購買毒品，所以才機車在路上隨機犯案，全案在訊後依強奪等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。