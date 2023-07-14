準婆婆竟是當年霸凌禍首！　男友回應超心寒

▲準備見對方家長，女子看照片才發現男友媽媽竟是當年霸凌過自己的老師。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

情侶穩定交往後，不免俗的會跟對方爸媽相見，沒想到這事竟意外掀起一名女網友的過往傷疤。原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往一年半也有結婚打算，有天男友邀約跟他的爸媽聚餐，沒想到在雙方見面前，原PO才發現男友媽媽是曾經霸凌她的國中補習班老師，讓原PO崩潰上網求救。

原PO以「男友媽是曾經霸凌我的老師」為題在「Dcard」發文，已經穩定交往一年半的男友突然提出週末要不要和家人吃飯的邀約，她沒多想就答應了，「答應邀約後，我跟男友說想先看看他家人的照片，剛好他在滑臉書，就點了媽媽的帳號給我看，不知道為什麼越看越眼熟…」

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原PO經男友同意後，開始往下滑出更多照片，「很快就滑到11、12年前，我正就讀國中的時期，剛好有一張男友媽的自拍照，那個髮型那個穿著，真的跟我想的是同一個人…我國中的補習班老師。」

原PO回憶那位補習班老師不只一次帶著全班男生嘲笑她的身材，還會在她準備回家時，故意摸走一本學校講義，讓她隔天到校上課找不到，甚至會把對的答案改成錯的，讓班導對她留下不用心的印象，「雖然過很久了，但那對當時的我來說是一個很大的打擊，到現在對這些事還是無法一笑帶過。」

雖然原PO先前大概知道男友家的背景，但根本不會連想到。原PO表示，雖然是個人恩怨，但想到這個人可能會在不久的未來變成她的婆婆，就讓她不禁想問：「星期六就要見面了，我該怎麼辦？難道要因為這樣分手嗎？」網友們則回應，「如果男友無條件站在妳那邊，這人就可以嫁了，並且可以安心展開你的復仇計劃（開玩笑的）；如果你男友反倒幫她媽說話，希望你自己能夠好好想想這樣的男人值不值得妳嫁給他。」「如果是我的話，我會選擇說，也可以看看男友的反應」。

最後，原PO聽取建議跟男友坦白此事，不料對方竟要她肚量大一點：「也許我媽是真的做了不好的事，但都已經是十幾年前的事了，為什麼你要一直糾結？而且那些也可能只是跟學生打鬧，是你把它放太大了。你就不能寬容一點，這樣記仇我們以後要怎麼結婚？」聽到男友答覆感到心寒的原PO最後決定分手，直呼「目前是決定分手了…真的像某幾樓說的，呵呵，死媽寶！」

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